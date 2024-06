Masci Rieletto Sindaco di Pescara: "Continuiamo a Lavorare per la Città"

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha accompagnato il rieletto sindaco di Pescara, Carlo Masci, nella gremita sala consiliare per la conferenza stampa di questa mattina. Marsilio ha sottolineato come la vittoria di Masci rappresenti una conferma del buon lavoro svolto e della sinergia instaurata tra il Comune e la Regione. “Era cruciale che Masci potesse continuare il suo operato. Un disallineamento tra Regione e città avrebbe rischiato di provocare uno stallo e la perdita di finanziamenti e opportunità. Ora proseguiremo velocemente con i progetti e i cantieri già avviati, garantendo un progresso accelerato per Pescara e l'intera Regione”, ha dichiarato Marsilio.

Visibilmente emozionato, Masci ha ringraziato la città e ha rivolto uno sguardo al futuro: “Ripartiamo da quanto fatto finora perché la città ha bisogno di attenzione per prepararsi alla nascita della Nuova Pescara. Lavoreremo come sempre, sapendo che c’è ancora molto da fare per far crescere questa città. Durante la campagna elettorale, anche nei momenti difficili e nelle periferie, ho visto sorrisi e incoraggiamenti. Ora andiamo avanti per rispondere alle richieste dei cittadini e spero di lavorare insieme a tutti, sotterrando l’ascia di guerra”.

Tra le priorità del sindaco Masci vi sono “le infrastrutture, l'area di risulta, la Nuova Pescara e l’organizzazione del G7, il nostro obiettivo più imminente. Se Pescara ospita il G7 a ottobre, è perché è una bella città e perché ha funzionato la collaborazione tra Comune, Regione, Parlamento, Governo, e ora Commissione Europea e Parlamento Europeo”.

Alla prima conferenza stampa di Masci da rieletto sindaco ha partecipato anche il senatore di Forza Italia e coordinatore regionale del partito, Nazario Pagano.