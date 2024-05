Massimo Mattioli: Tributo a un Maestro del Fumetto al CLAP Museum di Pescara

Il CLAP Museum di Pescara si prepara a ospitare un evento straordinario dedicato al grande maestro del fumetto Massimo Mattioli. Sabato 11 maggio, alle ore 18:00, verrà inaugurata la mostra temporanea "Massimo Mattioli, gli scontri e le magie", curata dal rinomato giornalista e studioso del fumetto, Luca Raffaelli.

La mostra, che si svolgerà presso il CLAP Museum in Via Nicola Fabrizi n. 194, sarà un viaggio affascinante nel mondo creativo di Mattioli, attraverso i suoi personaggi iconici come M le Magicien e Squeak the Mouse. Attraverso tavole originali e studi preparatori, verrà raccontata la straordinaria energia creativa di questo grande artista, capace di spaziare tra fumetti per ragazzi e produzioni trasgressive per adulti.

L'inaugurazione sarà arricchita dagli interventi istituzionali di Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, e Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, mentre Luca Raffaelli, curatore della mostra, introdurrà il pubblico all'affascinante mondo di Massimo Mattioli. Sarà presente anche Petulia Mattioli, figlia dell'artista.

Un omaggio doveroso a un maestro senza eguali nel panorama italiano e internazionale del fumetto, che ha ricevuto prestigiosi premi e esposto in importanti gallerie d'arte. L'accesso all'evento sarà libero fino a esaurimento posti, offrendo a tutti l'opportunità di scoprire l'universo creativo di Massimo Mattioli.