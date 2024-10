Maxi incidente in galleria blocca il traffico: coinvolti quattro veicoli, diversi feriti

Scontro nella galleria "Bocca di Lepre": traffico bloccato, feriti e deviazioni segnalate per tutti i veicoli in transito.

Un grave incidente stradale ha causato la chiusura temporanea della statale 690 “Avezzano Sora” all'altezza del chilometro 13, nei pressi della galleria Bocca di Lepre. Nell'impatto sono rimasti coinvolti quattro veicoli, con il bilancio che registra la presenza di feriti, anche se il numero esatto e la gravità delle loro condizioni non sono ancora stati confermati.

La dinamica dell'incidente è attualmente oggetto di verifica da parte delle forze dell'ordine. Intanto, per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Gli automobilisti provenienti da Sora devono prendere lo svincolo per Civitella Roveto, mentre quelli in direzione di Avezzano sono costretti a uscire a Canistro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre dell’Anas per gestire l'emergenza e ristabilire al più presto la circolazione. Le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e di pulizia della carreggiata potrebbero richiedere diverse ore.

Al momento, si raccomanda agli automobilisti di evitare la zona e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità per ridurre i disagi e consentire il rapido ripristino della normale viabilità. Le autorità restano impegnate nella gestione del traffico e nella raccolta di tutte le informazioni necessarie per chiarire le cause dell'incidente.