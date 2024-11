Maxi investimenti per scuole: lavori al Liceo Bafile e all'Istituto Colecchi

Interventi strutturali e sostenibili per oltre 2,5 milioni di euro, la Provincia dell’Aquila punta alla sicurezza e innovazione nelle scuole.

Proseguono senza sosta gli lavori di riqualificazione presso il Liceo scientifico ‘Andrea Bafile’ e l'‘Istituto d’istruzione superiore Ottavio Colecchi’ dell’Aquila. La Provincia ha stanziato complessivamente circa 2,5 milioni di euro per questi interventi, includendo un nuovo progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle facciate esterne per un totale di 337.500 euro.

La consigliera provinciale con delega all'Edilizia scolastica, Gabriella Sette, ha recentemente effettuato un sopralluogo insieme al dirigente del settore Edilizia scolastica, ingegnere Alessia Fagnani, all'ingegnere Massimo Di Battista e al geometra Raffaella Merelli, per verificare l'avanzamento dei lavori. “La nostra priorità è la tutela degli edifici scolastici, valorizzandoli e rendendoli più sicuri per studenti e personale”, ha dichiarato la consigliera.

Tra i lavori principali spiccano la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione di infissi, con un investimento di 1.408.259 euro presso il Liceo Bafile. Inoltre, proseguono le opere per la costruzione di una nuova palestra, finanziata in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per 400 mila euro da fondi provinciali, per un totale di due milioni di euro.

Un ulteriore progetto da 200 mila euro riguarda la sistemazione dell'area sotto la scala di accesso da via Ignazio Silone. “Abbiamo colto l'occasione per valutare ulteriori iniziative, come l'uso della ex ‘casa del custode’ per trasformarla in laboratorio per gli studenti”, ha concluso Sette. La collaborazione con il nuovo dirigente scolastico, Attilio D'Onofrio, promette nuovi sviluppi e un dialogo costante per il miglioramento dell'offerta formativa e delle infrastrutture.