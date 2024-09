Maxi multa per ricerca di tartufi durante il periodo di divieto

Sanzione severa per un uomo colto sul fatto mentre violava le norme di raccolta.

Un episodio recente ha evidenziato la violazione delle normative sulla raccolta di tartufi: un uomo è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri forestali del Nucleo "Parco" Carpineto della Nora mentre era intento nella ricerca di tartufi in un periodo di divieto. Questa attività, contraria alle specifiche prescrizioni del calendario di raccolta, è regolamentata per garantire la sostenibilità delle diverse specie di tartufi, ognuna delle quali ha un periodo di raccolta designato.

Per questa violazione, l'uomo è stato multato con una sanzione che varia da 500 a 1400 euro. Inoltre, gli è stata comminata una sanzione accessoria che gli impedisce di dedicarsi alla ricerca di tartufi per un periodo di sei mesi. I tartufi raccolti in modo illecito sono stati sequestrati dalle autorità competenti, in attesa di essere confiscati.

Questo episodio serve a ricordare l'importanza di rispettare le normative di raccolta per proteggere l'ecosistema e garantire che la raccolta di tartufi possa continuare in modo responsabile e sostenibile. Le forze dell'ordine invitano tutti gli appassionati a informarsi sulle regole in vigore per evitare sanzioni e contribuire alla salvaguardia delle risorse naturali.