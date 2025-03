Maxi sequestro di droga: arrestato un 46enne con eroina, cocaina e crack

Un'operazione dei Carabinieri porta all'arresto di un 46enne a Pescara, sequestrando oltre 400 grammi di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara hanno arrestato un 46enne con precedenti penali per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L'uomo è stato fermato mentre viaggiava a bordo di un'utilitaria nei pressi della stazione di Porta Nuova. Durante il controllo, ha mostrato una patente risultata rubata nel 2023 in provincia di Rieti, destando sospetti nei militari. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di oltre 400 grammi di droga: 160 grammi di cocaina, 225 grammi di eroina e 37 grammi di crack, oltre a due bilancini di precisione. La sostanza sequestrata ha un valore stimato di oltre 100.000 euro. L'arrestato è stato tradotto in carcere, mentre la somma di denaro trovata è stata depositata sul libretto giudiziario.

Questo intervento si inserisce in una serie di operazioni antidroga nel territorio abruzzese. Nei giorni scorsi, a Cepagatti, i Carabinieri hanno arrestato un 46enne trovando 20 chilogrammi di cocaina nascosti nel sottotetto della sua abitazione, con un valore di mercato superiore a 1 milione di euro.

Sempre a Pescara, nel febbraio scorso, la Polizia ha eseguito ordinanze di custodia cautelare per due individui coinvolti in attività di spaccio, sequestrando ingenti quantità di droga.

Le forze dell'ordine abruzzesi continuano a intensificare i controlli per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, dimostrando un impegno costante nella tutela della sicurezza pubblica.