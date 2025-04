Meloni annuncia 650 milioni per la sicurezza sul lavoro: svolta o strategia?

Il governo stanzia oltre 1,2 miliardi per la sicurezza sul lavoro, con un incontro previsto con i sindacati l'8 maggio per discutere le nuove misure.

Alla vigilia del Primo Maggio, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo stanziamento di 650 milioni di euro destinati alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con l'INAIL. Questa somma si aggiunge ai 600 milioni già disponibili attraverso i bandi dell'istituto, portando il totale delle risorse a oltre 1,2 miliardi di euro.

L'annuncio è stato fatto tramite un videomessaggio durante la conferenza stampa post-Consiglio dei Ministri. Meloni ha sottolineato l'importanza di potenziare il sistema di incentivi e disincentivi per le imprese, basandosi sulla loro condotta in materia di sicurezza, con particolare attenzione al settore agricolo.

Il governo ha inoltre previsto un incontro con le organizzazioni sindacali per l'8 maggio, come comunicato dal Ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, al termine del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è condividere le misure previste e raccogliere suggerimenti per rafforzare le politiche sulla sicurezza sul lavoro.

Meloni ha ribadito l'impegno del governo nel promuovere una cultura della prevenzione, definendola "il migliore degli investimenti possibili". Ha inoltre annunciato l'intenzione di dedicare risorse alla formazione dei lavoratori e di rendere strutturale l'assicurazione INAIL per studenti e docenti, introdotta nel 2023.

La Presidente del Consiglio ha espresso cordoglio per le recenti vittime di incidenti sul lavoro, sottolineando la necessità di agire concretamente per prevenire ulteriori tragedie. Ha citato le misure già adottate dal governo, come la "patente a crediti" e l'assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli.

Il sindacato CISL, attraverso la segretaria generale Daniela Fumarola, ha accolto positivamente l'annuncio, auspicando la creazione di un "grande patto per il futuro" che coinvolga istituzioni, forze politiche e parti sociali su obiettivi condivisi, con la sicurezza sul lavoro come primo pilastro.

Secondo i dati dell'INAIL, nel 2024 si sono registrati 589.571 incidenti sul lavoro, con un aumento dello 0,7% rispetto all'anno precedente, e 1.077 vittime, in crescita del 4,7%. Questi numeri evidenziano l'urgenza di interventi efficaci per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'incontro dell'8 maggio rappresenta un'opportunità per definire strategie condivise e rafforzare le misure esistenti, con l'obiettivo di ridurre significativamente gli incidenti e le vittime sul lavoro.