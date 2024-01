Meloni respinge condizionamenti e annuncia sospensione di Pozzolo: "Preferisco andare a casa"

La conferenza stampa di fine anno della Premier Giorgia Meloni si è conclusa dopo tre ore intense durante le quali la leader di Fratelli d'Italia ha affrontato 42 domande dei giornalisti. Meloni ha iniziato chiedendo scusa per aver rinviato la conferenza due volte per motivi di salute, sottolineando che non c'era alcuna intenzione di evitare le domande dei giornalisti.

Ecco i punti salienti dell'incontro:

Rifiuto di condizionamenti: Meloni ha dichiarato di respingere ogni forma di condizionamento da parte di altri attori politici. Ha sottolineato il suo ruolo di premier e la sua determinazione a prendere decisioni autonomamente. Sospensione di Pozzolo: La leader di FdI ha annunciato la richiesta di deferimento di Pozzolo alla commissione dei probiviri di FdI, indipendentemente dall'indagine in corso. Ha sottolineato la necessità di responsabilità all'interno del suo partito. Critiche al familismo in FdI: Meloni ha respinto le accuse di familismo, citando esempi di coppie di coniugi anche in altri partiti senza ricevere critiche simili. Ha difeso la presenza di sua sorella nel partito. Maternità e ruolo politico: La Premier ha affermato che, se costretta a scegliere tra il ruolo di premier e la sua figlia, sceglierebbe quest'ultima. Ha difeso la maternità come un valore, ma ha respinto l'idea che possa limitare le opportunità di una donna. Inchiesta sugli appalti Anas e Salvini: Meloni ha dichiarato di ritenere che Salvini non debba riferire in Aula sull'inchiesta sugli appalti Anas, sottolineando la necessità di aspettare il lavoro della magistratura prima di commentare. Possibile candidatura alle europee: La Premier ha affermato di non aver ancora deciso se candidarsi alle elezioni europee, sottolineando la necessità di discutere la questione con gli altri leader della maggioranza. Riforma delle pensioni e privatizzazioni: Meloni ha sottolineato la necessità di affrontare organicamente il tema delle pensioni, coinvolgendo le parti sociali. Ha annunciato l'intenzione di procedere con privatizzazioni mirate, mantenendo il controllo pubblico su settori strategici. Pnrr e ruolo dell'Italia: Tra gli obiettivi del governo per i primi sei mesi del 2024 c'è la messa a terra del nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Meloni ha dichiarato che l'Italia ha le carte in regola per avere un ruolo importante a livello internazionale. Tasse e politica economica: La Premier ha ribadito la sua opposizione all'aumento delle tasse e ha auspicato una diminuzione dei tassi di interesse nel corso dell'anno per liberare risorse sul debito pubblico. Prospettive future e referendum sul premierato: Meloni ha affrontato il tema del referendum sul premierato, sottolineando che non è un referendum su di lei ma sul futuro del paese. Ha dichiarato che non sarebbe disposta a formare una maggioranza stabile con la sinistra. Immigrazione e priorità future: Meloni ha ammesso che i risultati sull'immigrazione finora non sono soddisfacenti, ma ha ribadito che rimane una delle sue priorità. Ha sottolineato la necessità di affrontare la questione in modo organico, coinvolgendo le parti sociali. Ddl Concorrenza e caso Degni: La Premier ha dichiarato che l'appello del presidente Mattarella sul Ddl Concorrenza non rimarrà inascoltato. Ha sottolineato la gravità del comportamento del giudice Degni, affermando che la sinistra dovrebbe rispondere alle accuse di comportamento partigiano. Trasparenza nella beneficenza e caso Ferragni: Meloni ha menzionato la necessità di lavorare sulla trasparenza nella beneficenza, commentando il caso Ferragni senza critiche dirette ma sottolineando l'importanza di regole trasparenti.

La conferenza stampa si è conclusa con Meloni dichiarando di essere pronta al confronto con Elly Schlein e augurando a tutti un anno impegnativo ma proficuo.