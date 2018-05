Mercato Europeo 2018: modifiche alla viabilità e sospensione attività dei cantieri in centro

In occasione dello svolgimento della manifestazione “Mercato Europeo 2018”, prevista da venerdì 18 a domenica 20 maggio, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha disposto, attraverso un’ordinanza, la sospensione delle attività dei cantieri ed una serie di modifiche alla viabilità, per i mezzi a servizio degli stessi, nelle vie e nelle piazze interessate dall’iniziativa.

In particolare, nelle giornate di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio, saranno interdette al transito e alla sosta, per tutti i mezzi a servizio dei cantieri, le seguenti viabilità: corso Federico II, corso Vittorio Emanuele II (da piazza Duomo fino all’incrocio con corso Umberto I e via San Bernardino), piazza Duomo, via Sassa (nel tratto compreso tra piazza Duomo e piazza San Biagio), via Roio (nel tratto compreso tra piazza Duomo e via del Seminario), via dell’Arcivescovado, via Simeonibus, via San Francesco di Paola, via Indipendenza, via Sant’Agostino.

L’ordinanza dispone, inoltre, nelle medesime giornate, la totale sospensione delle attività dei cantieri che operano lungo:

corso Federico II, corso Vittorio Emanuele II (da piazza Duomo fino all’incrocio con corso Umberto I e via San Bernardino), via Sassa, piazza San Biagio, via Roio (nel tratto compreso tra piazza Duomo e via del Seminario), via dell’Arcivescovado, via Simeonibus, via San Francesco di Paola, via Indipendenza, via Sant’Agostino.

Le ditte operanti lungo tali viabilità dovranno sospendere le lavorazioni a partire dalle ore 18 di giovedì 17 maggio. Ulteriori disposizioni riguardano “la corretta delimitazione delle aree di cantiere, l’eliminazione di carichi sospesi o altri potenziali pericoli gravanti nelle adiacenze, la pulizia degli spazi circostanti, compreso lo svuotamento dei depositi temporali di materiali di risulta eventualmente presenti sul sito, la rimozione di qualsiasi ostacolo mobile eccedente la delimitazione dell’area di cantiere, la già prescritta illuminazione da installare su ponteggi e recinzioni di cantiere, al fine di agevolare i camminamenti sulla viabilità corrispondente”.

L’ordinanza è pubblicata sul portale istituzionale del Comune dell’Aquila, nell'area Amministrazione