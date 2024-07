Mercato Libero Luce: Addio al Mercato Tutelato, Rischi di Truffe e Protezione per Utenti Fragili

Da oggi, un cambiamento epocale nel settore dell'elettricità: l'addio al mercato tutelato segna l'avvento del mercato libero per la maggior parte degli utenti, con l'eccezione degli utenti fragili. Questa transizione coinvolgerà circa 3,7 milioni di utenti domestici in Italia, i quali dovranno scegliere un nuovo operatore energetico o saranno automaticamente assegnati a un fornitore selezionato da Arera.

Mercato a Tutele Graduali e Impatti Economici

Secondo le proiezioni di Arera, gli utenti che opteranno per il mercato a tutele graduali potrebbero risparmiare fino a 113 euro all'anno. Tuttavia, per i 3,8 milioni di utenti vulnerabili, compresi anziani e malati che dipendono da apparecchiature elettriche, è previsto un aumento del 12% nei costi dell'energia nel trimestre luglio-settembre 2024, con un impatto economico stimato di 612 euro aggiuntivi annui, come sottolineato dal Codacons.

Rischio Truffe e Allarme di Assoutenti

Assoutenti ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile aumento delle truffe e delle pratiche aggressive di teleselling nel nuovo scenario di mercato libero. L'associazione ha evidenziato che le offerte più vantaggiose attualmente sono quelle che offrono prezzi fissi per l'energia, rispetto alle opzioni a prezzo variabile, con un risparmio stimato di 26 euro all'anno per una tipica famiglia con consumi di 2.700 kWh annui e una potenza impegnata di 3kW.

Conclusioni e Consigli agli Utenti

Con la fine del mercato tutelato, diventa cruciale per gli utenti confrontare attentamente le offerte e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. È consigliabile optare per contratti con prezzi stabili e leggere attentamente tutte le clausole contrattuali per evitare eventuali sorprese. Il settore dell'energia si prepara così a una nuova era di competizione e scelte consapevoli da parte dei consumatori italiani.