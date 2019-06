Mercatone Uno, Ass. Robin Hood: I clienti devono inserirsi nella Curatela Fallimentare

Il fallimento della società che gestiva la catena Mercatone Uno determina problemi ai consumatori, coloro che hanno dato anticipi o firmato finanziamenti senza ricevere ancora la merce.

I consumatori devono farsi parte attiva CON LA CURATELA FALLIMENTALE mettendo in mora il curatore con la richiesta della consegna della merce e successivamente eccepire l'inadempimento contrattuale e chiedere la restituzione delle somme e la comunicazione alla società finanziaria di cassazione del contratto.

L'associazione Robin Hood ha già ricevuto decine di mandati per seguire la procedura che non prevede costi se non quelli vivi per l'utente.