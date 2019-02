Messa in sicurezza Ponte San Gabriele, trovata intesa, tra 6 mesi inizio dei lavori

Risultato storico quello conseguito dall'amministrazione comunale di Teramo sulla vicenda di Ponte San Gabriele e della sua ristrutturazione. Al termine di un incontro che si è svolto nella sede regionale dell'ANAS infatti, è stato ufficializzato lo stanziamento di € 3.150.000 per i lavori di ristrutturazione del ponte, che inizieranno tra pochi mesi, cui sarà stazione appaltante l'ANAS e che saranno finanziati dalla Protezione Civile.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco Gianguido D’Alberto, l'assessore Stefania Di Padova, il dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale Ing. Remo Bernardi, mentre per la società delle strade erano presenti l’Ing. Antonio Marasco Capo Compartimento per l’Abruzzo e l’Ing. Ricci.

Si è giunti a questo fondamentale traguardo, dopo una serie di incontri, attività, colloqui nei quali un importante ruolo è stato assunto anche dalla Prefettura di Teramo e dalla Protezione Civile, caratterizzati negli ultimi mesi da un più intenso clima collaborativo e contraddistinti dalla comune volontà di pervenire al risultato atteso.

L’iter che ha condotto alla decisione, ha preso sostanzialmente il via quando l’intervento sul viadotto era stato inserito nel primo stralcio del programma 2017 approvato dal Dipartimento Protezione Civile, che prevedeva due successive fasi: la prima, finalizzata all'indagine sulle condizioni del manufatto e la seconda, inerente il suo ripristino strutturale e l’adeguamento sismico.

A seguito delle conclusioni relative alla prima fase, era emerso che i fenomeni di degrado presenti erano causati in generale da attacchi chimici, biologici ed ambientali cui si era aggiunto il nesso di causalità tra l'aggravamento dei dissesti e gli eventi sismici del 2016. Proprio per questa ragione l'intervento di manutenzione straordinaria che in una prima fase era stato inserito dalla Protezione Civile nell’ordine di “priorità 5”, e cioè non primario, è stato invece innalzato a “priorità 3” con la conseguente assegnazione dello stanziamento.

L’incontro è stato pertanto decisivo per definire gli aspetti connessi a tale sviluppo e per ufficializzare di fatto, l’avvio delle procedure.

L’ANAS ora provvederà ad ottemperare alle operazioni inerenti i diversi passaggi progettuali ed è presumibile sostenere, per stessa dichiarazione della società, che i lavori potrebbero prendere il via all’incirca tra 6 mesi.

Continuerà, comunque, l’attività di monitoraggio e controllo degli altri ponti cittadini.

E’ questo un altro risultato che l’amministrazione comunale insediatasi otto mesi fa, riesce a raggiungere grazie al lavoro, alla chiarezza di intenti, al nuovo stile con cui vengono improntati i rapporti istituzionali. “E’ un risultato eccezionale – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – che implicitamente conferma l’importanza delle positive relazioni tessute con altri enti ed organismi dalla nostra amministrazione e che premia il lavoro dell’assessore e dei nostri tecnici, tra i quali voglio ringraziare l’Ing. Pierluigi Manetta.

Dopo anni in cui abbiamo assistito al rimpallo delle competenze senza che vi fosse una vera assunzione di responsabilità e che avevano fatto di Ponte San Gabriele una specie di ibrido su cui nessuno rivendicava idoneità ad intervenire, giungiamo ora ad un esito che fa chiarezza. Si aprono perciò prospettive concrete di soluzione per una problematica in merito quale i nostri cittadini riservavano sempre più preoccupazione.

L’attività di sinergia messa in campo è stato il valore aggiunto che ha consentito il raggiungimento del risultato. Esprimo un sentito ringraziamento alla Protezione Civile, in particolare al dott. Antonio Iovino, e all’ANAS che in una vicenda certamente non facile hanno saputo far brillantemente convergere le istanze proprie con quelle della comunità interlocutrice e ringrazio la Prefettura; la sinergia sviluppata per questa attività continuerà in futuro, nel solco del reciproco rispetto e della manifesta intenzione di impegnarsi per il bene della collettività.

Ringrazio tutti coloro che si sono resi protagonisti di una storia che tra pochi mesi vedrà il suo esito ma che resterà come un segnale importante negli avvenimenti della nostra città”.