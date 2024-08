Meteo: Domenica di Fuoco con Picchi fino a 38 Gradi, ma da Domani Arriva la Svolta Fredda con Tempor

L'estate 2024 si avvia a entrare nella storia come una delle più calde mai registrate dal 1800, anno in cui iniziarono le rilevazioni meteorologiche in Italia. Dopo un giugno già tra i più roventi e un luglio che si è piazzato al terzo posto per le temperature medie più alte, anche agosto ha confermato questo trend. Tuttavia, con l'inizio della prossima settimana e la ripresa delle attività lavorative per molti, il clima potrebbe subire un brusco cambiamento.

Le previsioni meteo:

Questo fine settimana continua a essere segnato da un caldo opprimente e afoso. L’anticiclone africano ha raggiunto il suo massimo potere, portando temperature diurne che toccheranno punte di 35-37°C al Centro-Sud, con picchi di 38°C in Sardegna, sulle coste ioniche della Basilicata, in Puglia e nelle zone interne della Sicilia.

Cambiamento in arrivo:

Nonostante il caldo intenso, a partire da domenica la pressione inizierà a calare, soprattutto al Nord, dove si svilupperanno temporali localmente intensi sulle Alpi del Triveneto. Verso sera, tuoni e fulmini potrebbero raggiungere anche le Prealpi e le alte pianure del Veneto. Il vero cambiamento arriverà da lunedì, con una "goccia fredda" in quota proveniente dal ciclone attivo tra Islanda e Regno Unito, che raggiungerà il Mediterraneo, influenzando il tempo sull’Italia.

La settimana prossima:

Lunedì 26, l’atmosfera diventerà più instabile, con temporali che interesseranno dapprima le Alpi e la Pianura Padana, per poi estendersi, tra martedì e i giorni successivi, lungo tutta la dorsale appenninica e le zone interne della Sicilia. Sebbene ci saranno temporali, le temperature non subiranno un calo drastico, mantenendosi comunque oltre i 30-33°C su gran parte delle città.

Previsioni dettagliate: