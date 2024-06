Meteo: Dopo le Piogge al Centro-Nord, Venerdì Torna il Sole su Tutta Italia

Il maltempo e le temperature torride stanno per concedere una tregua. Secondo le previsioni, il tempo tornerà più "mansueto e meno eccessivo" già a partire da venerdì 14 giugno. Tuttavia, la prossima settimana si prevede una nuova ondata di caldo intenso proveniente dall'Africa.

Nelle prossime ore sono attesi forti acquazzoni nel Nord-Est e sulle regioni centrali, in particolare nelle zone interne della Toscana, l'Umbria e il versante adriatico. Al Nord la situazione migliorerà gradualmente, come riferisce il meteorologo Garbinato. Al Sud, invece, si registreranno ancora alte temperature, con picchi di 37°C in Sicilia, 35°C in Puglia e 33°C in Calabria e Basilicata.

"La giornata di venerdì sarà decisamente soleggiata ovunque," sottolinea Garbinato, "ma non calda, con un basso contenuto di umidità che eviterà condizioni troppo afose." Durante il weekend, le temperature aumenteranno leggermente, preludendo al ritorno dell'Anticiclone Africano, che promette di riportare il caldo intenso sul nostro Paese.

Questo fine settimana, che segna la metà di un giugno finora molto movimentato, sarà caratterizzato da bel tempo e un lieve aumento delle temperature, lasciando presagire l'arrivo di un'altra ondata di calore.