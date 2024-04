Meteo: Fronte Freddo in Arrivo sull'Italia

Un cambiamento climatico significativo è in arrivo sull'Italia a partire da martedì, portando con sé un'instabilità quasi invernale su molte regioni del paese. Temporali, grandinate, neve, forte vento e un sensibile calo delle temperature sono all'orizzonte.

Una saccatura di aria artica si sta muovendo verso l'Europa centrale, estendendo la sua influenza anche sul nostro territorio. Questo cambiamento avrà inizio nella parte settentrionale dell'Italia per poi estendersi gradualmente al Centro e al Sud. Si prevede che queste condizioni meteo persistano per diversi giorni, probabilmente fino al fine settimana.

L'arrivo dell'aria fredda sarà accompagnato da fenomeni tipici della stagione invernale, come rovesci, temporali, grandinate e nevicate a quote relativamente basse per il periodo. Forti venti contribuiranno a peggiorare le condizioni meteorologiche, mentre le temperature subiranno un sensibile calo.

L'instabilità comincerà a manifestarsi già nella seconda metà della giornata di oggi, con i primi temporali previsti sulle regioni alpine. Martedì vedrà un graduale peggioramento del tempo, con temporali e rovesci che interesseranno principalmente Friuli, Veneto, Emilia Romagna, ma anche Lombardia, Piemonte e Liguria. Nel frattempo, il Sud sarà interessato da temporali, soprattutto in Sicilia, Calabria e Salento.

Mercoledì, il fronte freddo continuerà la sua discesa verso sudest, portando instabilità anche al Centro e al Sud. Giovedì, un nuovo fronte causerà ulteriore instabilità diffusa sulla Penisola, con temporali e rovesci previsti soprattutto nei settori orientali.

Le temperature scenderanno ulteriormente, con la ventilazione che continuerà a soffiare dai quadranti settentrionali. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche e di prendere le opportune precauzioni.