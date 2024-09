Meteo Italia: Arrivano piogge giovedì e venerdì, sole e temperature miti altrove

Previste nuove precipitazioni nel fine settimana, ma il sole non mancherà e il clima rimarrà mite.

Una profonda saccatura si estende dalla Norvegia fino al Regno Unito, con un centro di depressione atlantica che si avvicina velocemente all'Inghilterra. Questo vasto sistema vorticoso dà vita a una lunga e intensa perturbazione che colpirà l'Europa centro-occidentale e parte della Penisola italiana nei prossimi giorni. L'orientamento dell'asse della saccatura, inclinato in direzione nord-est/sud-ovest, favorirà la risalita di un promontorio anticiclonico di origine tropicale verso il Mediterraneo centrale, che si affiancherà all'area perturbata. Questo anticiclone dinamico avrà un impatto maggiore sulle regioni centro-meridionali.

Pertanto, l'Italia si troverà divisa tra un Nord caratterizzato da piogge e un Centro-Sud che godrà di condizioni più stabili, accompagnate da un significativo aumento delle temperature. Ecco cosa ci attende nei prossimi giorni.

Giovedì: Al Nord, si prevede un tempo instabile fin dal mattino, in particolare nel Nordovest e in Lombardia, dove si verificheranno rovesci e possibili temporali, anche intensi in Liguria, nell’alto Piemonte e nella media e alta Lombardia. In altre aree ci saranno nubi irregolari, con ampie schiarite in Emilia Romagna. Tra il pomeriggio e la sera, l'instabilità aumenterà, con fenomeni più diffusi su Alpi, Prealpi e alte pianure, estendendosi localmente anche alla bassa pianura piemontese e lombarda. I fenomeni saranno più isolati in Emilia Romagna e sulla bassa pianura triveneta.

Al Centro, il tempo si manterrà nel complesso soleggiato, con qualche variazione tra Toscana e Lazio, dove non mancheranno isolati rovesci o temporali, in particolare nell’alta Toscana durante la seconda parte della giornata. Al Sud, le condizioni rimarranno stabili e prevalentemente soleggiate, con qualche nuvola sull'area tirrenica. Le temperature continueranno a salire, soprattutto al Centro-Sud e in parte del Nord. Si prevedono venti forti meridionali, con mari molto mossi o localmente agitati.