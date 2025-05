Meteo Italia: Caldo Estivo in Arrivo, Ma Attenzione ai Temporali Improvvisi

L'anticiclone delle Azzorre porta sole e temperature elevate, ma il Nord Italia dovrà affrontare instabilità e temporali pomeridiani durante la settimana.

La settimana del 26 maggio 2025 si apre con l'anticiclone delle Azzorre che si estende sull'Europa centro-occidentale, portando condizioni di stabilità atmosferica e un generale aumento delle temperature su gran parte della penisola italiana. Tuttavia, il Nord Italia rimane esposto a infiltrazioni di aria più fresca, che potrebbero innescare temporali improvvisi, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Lunedì 26 maggio, il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud, mentre al Nord si assisterà a un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, con possibili rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale, in estensione verso l'alta pianura padana in serata. Le temperature massime si attesteranno tra i 22 e i 26°C, con punte di 27/28°C in Sardegna.

Martedì 27 maggio, la coda della perturbazione continuerà a influenzare il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud, con rovesci e temporali sparsi, in attenuazione nel corso della giornata. Le temperature rimarranno stazionarie, con valori nella norma del periodo.

Mercoledì 28 maggio, l'anticiclone favorirà una giornata in gran parte stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Le temperature saranno in aumento, con valori che potranno raggiungere i 30°C nelle zone interne del Centro-Sud.

Giovedì 29 maggio, una nuova perturbazione in discesa dal Nord Europa potrebbe lambire le regioni adriatiche, generando una certa instabilità sulla Val Padana orientale e sull'Appennino centro-meridionale, con rovesci o temporali in esaurimento in serata.

Venerdì 30 maggio, l'anticiclone si rafforzerà nuovamente, garantendo condizioni di tempo stabile su tutta l'Italia. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con punte superiori ai 30°C nelle zone interne delle isole maggiori.

In sintesi, la settimana sarà caratterizzata da un'alternanza tra fasi stabili e soleggiate e momenti di instabilità atmosferica, soprattutto al Nord. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni locali e agli eventuali avvisi meteo per pianificare al meglio le proprie attività.