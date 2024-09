Meteo Italia: Piogge in arrivo tra giovedì e venerdì, sole e clima temperato in altre zone

Previsioni indicano nuove precipitazioni nel weekend, ma il sole prevarrà in molte regioni italiane con temperature piacevoli.

Una profonda saccatura si estende dalla Norvegia al Regno Unito, mentre una depressione atlantica si sta avvicinando rapidamente all'Inghilterra. Questo ampio sistema di bassa pressione genererà una lunga e intensa perturbazione, che influenzerà l'Europa centro-occidentale e alcune aree della Penisola italiana nei prossimi giorni. L’inclinazione dell’asse della saccatura, che si estende in direzione nord-est/sud-ovest, permetterà la risalita di un promontorio anticiclonico di origine tropicale verso il Mediterraneo centrale, in contrapposizione all’area perturbata. Questo anticiclone dinamico avrà un impatto più diretto sulle regioni centro-meridionali del Paese.

Di conseguenza, l'Italia si troverà spaccata tra un Nord colpito da piogge e un Centro-Sud che godrà di condizioni meteorologiche più stabili, accompagnate da un notevole incremento delle temperature. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Giovedì: Al Nord, il tempo sarà instabile fin dal mattino, soprattutto nel Nordovest e in Lombardia, dove si prevedono rovesci e possibili temporali, intensi in Liguria, nell’alto Piemonte e nella media e alta Lombardia. Altre aree registreranno nubi irregolari, con ampie schiarite in Emilia Romagna. Tra il pomeriggio e la sera, l’instabilità aumenterà, con fenomeni più frequenti sulle Alpi, Prealpi e alte pianure, estendendosi anche alla bassa pianura piemontese e lombarda. I fenomeni saranno più isolati in Emilia Romagna e sulla bassa pianura del Triveneto.

Al Centro, il tempo si manterrà in generale soleggiato, con qualche variazione tra Toscana e Lazio, dove ci saranno isolati rovesci o temporali, soprattutto nell’alta Toscana nel pomeriggio. Al Sud, le condizioni resteranno stabili e prevalentemente soleggiate, con qualche nuvola sull'area tirrenica. Le temperature continueranno a salire, specialmente al Centro-Sud e in parte del Nord. Previsti venti forti meridionali, con mari molto mossi o localmente agitati.

Tendenze settimanali: Si prevede un passaggio di fronti al Centro-Nord, con miglioramenti a partire da sabato. Mercoledì 25 settembre si prevede un peggioramento al Centro-Nord con piogge e qualche temporale, mentre al Sud ci saranno maggiori spazi soleggiati.

Giovedì 26: Ci saranno piogge e rovesci sparsi su Alpi, Liguria e pianure a nord del Po, con nubi sparse e schiarite in altre zone. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23 gradi.

Venerdì 27: Previste piogge e temporali su Lombardia, Veneto, Friuli VG ed Emilia, con graduale attenuazione in serata. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 27 gradi.

Sabato 28 settembre: Al Nord-Ovest, nubi sparse e ampie schiarite in Liguria e Alpi centrali. Al Nord-Est, cieli sereni in Romagna e pianure venete. Centro Italia con nubi sparse e ampie schiarite sui litorali, mentre il Sud presenterà cieli nuvolosi con locali aperture.

Domenica 29: Al Nord-Ovest, nubi sparse con ampie schiarite, mentre il Centro prevede cieli sereni, ma con piogge leggere in alcune zone toscane. Sud coperto, con piogge deboli sulle subappenniniche.

Lunedì 30: Al Nord-Ovest cieli sereni e temperature stabili, con condizioni simili al Centro e Sud, che si presenteranno prevalentemente soleggiati.