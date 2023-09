Meteo Italia: Ritorno all'Estate con Anticiclone Subtropicale, Persistono le Instabilità al Sud

I prossimi giorni in Italia vedranno una situazione meteorologica di stallo, con caratteristiche estive predominanti, sebbene non in tutto il Paese. Analizziamo insieme cosa ci aspetta.

Ritorno all'Estate al Centro-Nord La tanto attesa stagione autunnale sembra latitare sull'Italia, grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale proveniente dalla Spagna, che si estenderà verso l'Europa centrale. Questa situazione metterà a repentaglio le condizioni perturbate atlantiche, le quali influenzeranno principalmente il Nord Europa, portando tempeste e perturbazioni alle Isole Britanniche. Nel frattempo, gran parte dell'Italia sperimenterà un periodo di stabilità meteorologica, in particolare al Centro-Nord, che sarà direttamente influenzato dall'alta pressione. Queste condizioni soleggiate con temperature diurne tipiche dell'estate sembrano protrarsi fino al prossimo fine settimana, e molto probabilmente anche nei primi giorni della settimana successiva.

Persistono le Instabilità al Sud Nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia, le condizioni saranno ancora instabili per alcuni giorni a causa di una circolazione ciclonica isolata nel Mar Ionio. Ciò potrebbe portare a rovesci o temporali. Le condizioni meteo potrebbero essere caratterizzate anche da venti come Tramontana, Maestrale o Grecale, con mari mossi o molto mossi. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali o addirittura al di sotto, soprattutto nelle zone costiere ioniche e nella bassa Sicilia. Tuttavia, entro il fine settimana, anche queste aree dovrebbero beneficiare dell'espansione dell'alta pressione, garantendo condizioni atmosferiche stabili e temperature in aumento.

Persiste l'Ondata di Caldo Anomalo In questi giorni, l'Europa sperimenta nuovamente l'arrivo di aria calda e umida di origine tropicale che influenzerà anche il Baltico e la Russia, con nuovi record di temperature previsti. Questo flusso di aria calda si sviluppa principalmente attraverso la Spagna e la Francia, coinvolgendo successivamente l'Europa centrale. Questo porterà temperature sopra la media, con picchi di 28-30°C, persino nei primi giorni di ottobre, soprattutto nel Centro-Nord dell'Italia. Al Sud, le temperature si manterranno leggermente al di sopra della media a causa della circolazione ciclonica nel Mar Ionio, la quale porterà correnti più fresche dal Sahara algerino.

Cambiamenti Meteo Futuri Al momento, non si vedono cambiamenti significativi nell'andamento meteorologico almeno fino ai primi giorni di ottobre, ad eccezione delle residue instabilità al Sud. Potrebbe esserci un afflusso di aria più fredda e instabile dall'Europa settentrionale dopo il 3-4 ottobre, ma questa ipotesi richiede ulteriori valutazioni in termini di tempistiche ed effetti sul nostro Paese. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti meteorologici.