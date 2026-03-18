Meteo Italia, cambia tutto: sole in arrivo ma non per tutti

Dopo giorni di instabilità, la settimana evolve verso un miglioramento progressivo con schiarite diffuse, ma persistono piogge residue e neve su alcune aree

La settimana si apre con segnali di graduale miglioramento del tempo, anche se il quadro meteorologico resta in parte influenzato da residua instabilità, soprattutto al Sud. Le condizioni atmosferiche tenderanno comunque a stabilizzarsi nel corso dei giorni, con il ritorno di ampie schiarite su gran parte della Penisola.

Per la giornata di giovedì 19 marzo, il Nord si presenta sotto l’influenza di un campo anticiclonico, con cieli sereni o poco nuvolosi e locali banchi di foschia nelle pianure al mattino. Al Centro prevale il sole, fatta eccezione per una lieve variabilità e qualche rovescio sull’Abruzzo nelle prime ore del giorno. Più instabile invece il Sud, dove insistono precipitazioni sparse su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, con neve in Appennino oltre gli 800-1000 metri. Le temperature risultano in lieve aumento al Nord e al Centro.

Il quadro migliora ulteriormente venerdì 20 marzo, con condizioni stabili e soleggiate al Nord e al Centro, mentre al Sud si registrano solo fenomeni isolati e in progressiva attenuazione. Le temperature restano complessivamente stazionarie, con valori massimi tra i 13 e i 18 gradi, mentre le minime risultano più fresche.

Nella giornata di sabato 21 marzo si consolida la presenza del sole su gran parte del territorio, anche se nel pomeriggio si osserva un aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi, con possibili nevicate oltre i 1000 metri. Al Centro e al Sud il tempo si mantiene in prevalenza stabile, con qualche addensamento sui rilievi.

La tendenza per domenica 22 marzo mostra un quadro variabile: al Nord si alternano nubi e schiarite, con deboli precipitazioni sulle Dolomiti. Al Centro, specie sul versante tirrenico, non si escludono piogge deboli tra Roma e dorsale laziale, mentre sull’Appennino si segnala la possibilità di neve sul Gran Sasso. Al Sud persistono condizioni più instabili, con piogge sparse soprattutto tra Basilicata, Calabria e alcune aree della Sardegna e della Sicilia.

L’inizio della nuova settimana, tra lunedì 23 e martedì 24 marzo, conferma un contesto dinamico: al Nord si alternano schiarite e locali precipitazioni, in particolare sulle aree alpine e liguri. Al Centro proseguono condizioni variabili con piogge intermittenti, mentre al Sud si registrano fenomeni più diffusi, specie lungo i versanti tirrenici e ionici.

Nel complesso, l’evoluzione meteo evidenzia una fase di transizione verso condizioni più primaverili, pur con episodi di instabilità residua e temperature ancora influenzate da correnti più fresche.