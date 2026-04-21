Meteo, Italia divisa tra anticiclone e correnti fredde fino al ponte

L’evoluzione atmosferica resta incerta tra blocchi anticiclonici e infiltrazioni fresche: attese piogge irregolari soprattutto su Adriatico e Appennino fino ai primi giorni di maggio

L’evoluzione del meteo a lungo termine evidenzia una fase dinamica per l’Italia, condizionata dalla fine del vortice polare e dalla maggiore libertà di movimento delle onde atmosferiche. Questo scenario favorisce la formazione di blocchi anticiclonici alternati a discese di aria fredda, con effetti variabili sulla Penisola.

Fino alla fine del mese, l’Italia si troverà in una posizione intermedia tra un’area di alta pressione sull’Europa occidentale e correnti più fredde dirette verso il settore orientale del continente. Questo equilibrio determinerà una instabilità diffusa, con precipitazioni irregolari più frequenti lungo i versanti adriatici e sull’Appennino, mentre le zone occidentali potranno beneficiare di temperature più miti, spesso in linea o leggermente superiori alle medie.

La configurazione atmosferica non subirà variazioni significative nei primi giorni di maggio. L’ingresso di correnti settentrionali continuerà a favorire condizioni di variabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, con fenomeni più probabili al Sud e nelle aree interne. In queste zone le precipitazioni potrebbero risultare anche localmente sopra la media, accompagnate da temperature leggermente inferiori rispetto ai valori stagionali.

Entrando nel dettaglio, tra il 28 e il 30 aprile si alterneranno fasi di cielo nuvoloso e momenti di schiarita, con piogge deboli o moderate su diverse aree del Centro e del Sud, mentre il Nord vivrà condizioni più variabili ma con fenomeni meno diffusi. Il 1° maggio, giornata centrale del ponte, sarà ancora caratterizzato da una certa instabilità, con precipitazioni sparse soprattutto lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali.

Nel corso del weekend successivo, tra il 2 e il 3 maggio, si intravede un miglioramento più deciso, con condizioni di tempo stabile e ampie schiarite su gran parte del territorio, anche se non mancheranno locali addensamenti e qualche fenomeno residuo al Sud.

L’inizio della settimana seguente potrebbe riportare una nuova fase di variabilità, con nubi e precipitazioni sparse soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, mentre il Centro-Nord manterrà condizioni più stabili, seppur con qualche passaggio nuvoloso.

Nel complesso, il periodo fino al ponte del Primo Maggio si conferma all’insegna di un meteo altalenante, tipico della primavera, con frequenti cambi di scenario tra sole e piogge e temperature generalmente in linea con la stagione.