Meteo Italia: in arrivo piogge e anticiclone, ma presto cambierà tutto

Prime piogge colpiscono la Sicilia, anticiclone stabile al Nord, ma si prevedono sviluppi meteo con possibili perturbazioni verso il weekend.

Le condizioni meteorologiche in Italia evidenziano una differenza marcata tra il Sud e il resto della Penisola. La Sicilia orientale ha già visto rovesci abbondanti con accumuli fino a 40 mm a Catania e oltre 60 mm sui comuni etnei, complice l'effetto stau dovuto all'Etna. Al Nord, domina un anticiclone con clima stabile e fitte nebbie, soprattutto nelle pianure centrali. Previsioni per i prossimi giorni indicano il proseguimento di queste dinamiche, ma nuove correnti fredde dal Nord Europa potrebbero portare maltempo diffuso entro la domenica.

Mercoledì, il tempo resterà nebbioso in Pianura Padana, soleggiato su Alpi e Prealpi. Al Centro, nubi basse lungo la costa adriatica, soleggiato altrove. Al Sud, la Sicilia continuerà con rovesci, mentre la Calabria ionica vedrà più nuvole senza fenomeni intensi.

Giovedì, la situazione rimarrà simile, con variabilità sulle Isole Maggiori e stabilità sul resto del paese.

Venerdì si prevede ancora nebbia al Nord e instabilità sulla Sicilia. Entro il weekend, l'instabilità potrebbe intensificarsi sulla Puglia e lo Ionio, con temperature in lieve calo.