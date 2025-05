Meteo Italia: settimana di forti temporali e crollo termico improvviso

L'Italia si prepara a un drastico cambiamento climatico: in arrivo temporali violenti, grandinate e un calo termico fino a 10°C, soprattutto al Centro-Nord.

Dopo un periodo di caldo anomalo con temperature oltre i 30°C, l'Italia si appresta a vivere una fase di maltempo intenso. A partire da domenica 4 maggio, l'arrivo di aria fredda dal Nord Europa darà origine a una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, portando a un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Lunedì 5 maggio sarà caratterizzato da piogge diffuse e temporali al Nord, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili nubifragi e grandinate. Anche la Liguria e la Toscana saranno interessate da fenomeni intensi, mentre l'Emilia Romagna vedrà precipitazioni più sporadiche. Al Centro, temporali colpiranno soprattutto la Toscana, con fenomeni isolati su Marche, Umbria e Lazio. Al Sud, piogge e temporali saranno più probabili su Campania, Calabria e Sicilia, mentre le regioni adriatiche e ioniche godranno di tempo più soleggiato.

Le temperature subiranno un calo significativo, con diminuzioni fino a 10°C al Centro-Nord e in Sardegna. Al Sud, invece, i valori termici rimarranno sopra la media stagionale.

Martedì 6 maggio, la presenza di una depressione sul Mediterraneo centro-occidentale manterrà condizioni di instabilità, con piogge e temporali intermittenti al Centro-Nord. Le temperature continueranno a scendere, mentre al Sud si prevedono ampie schiarite e clima ancora mite.

La tendenza per la metà della settimana indica la persistenza dell'instabilità su molte regioni, soprattutto al Centro-Nord, con temporali alternati a periodi più asciutti e soleggiati. Le temperature resteranno inferiori alla media stagionale. Al Sud, invece, si prevede un clima più stabile e mite.

Verso il prossimo weekend, l'anticiclone potrebbe rafforzarsi sulle latitudini mediterranee, favorendo una maggiore stabilità atmosferica. Tuttavia, non si esclude una certa variabilità diurna in prossimità delle Alpi e dell'Appennino settentrionale, con possibili brevi fenomeni di calore nel pomeriggio. Data la distanza temporale, questa tendenza potrebbe subire modifiche, pertanto si consiglia di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni Meteo per L'Aquila:

lunedì 19° 10° Temporale in alcune zone martedì 18° 6° Uno o due brevi rovesci mercoledì 18° 6° Poca pioggia giovedì 17° 4° Nuvole e sole venerdì 18° 5° Nuvole e sole sabato 9° 4° Un paio di rovesci dom 11 mag 9° 4° Un paio di rovesci

Si segnala un allarme giallo per vento in Abruzzo, in vigore da domenica 4 maggio alle 8:00 CEST fino a lunedì 5 maggio alle 19:59 CEST. Si raccomanda prudenza nelle attività all'aperto.