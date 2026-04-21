Meteo Italia, svolta in arrivo: dal maltempo al sole su tutta Penisola

Residua instabilità tra Centro e Sud, ma l’alta pressione è pronta a riportare condizioni stabili e temperature in aumento nel corso dei prossimi giorni

L’Italia si prepara a una fase di graduale miglioramento meteo, dopo giorni caratterizzati da instabilità diffusa, soprattutto al Centro-Sud. Le correnti più fresche lasceranno progressivamente spazio a un campo di alta pressione, destinato a riportare sole e temperature in aumento su gran parte del territorio.

Nella giornata di mercoledì 22 aprile, il Nord vedrà gli ultimi rovesci concentrati al mattino tra Nordovest, Alpi Marittime e Liguria, in rapido esaurimento. Sul resto delle regioni il cielo sarà da parzialmente a poco nuvoloso, con temperature in calo e massime comprese tra 16 e 19 gradi. Più instabile la situazione al Centro, dove Appennino e versante tirrenico saranno interessati da temporali pomeridiani, mentre il versante adriatico risulterà più riparato. Al Sud, nubi alternate a schiarite con fenomeni sparsi nelle aree interne e appenniniche.

Per giovedì 23 aprile si consolida il miglioramento: al Nord il rinforzo della pressione atmosferica garantirà una giornata prevalentemente soleggiata, con poche nubi lungo i rilievi. Situazione analoga al Centro, dove prevarranno condizioni stabili, mentre al Sud si registreranno gli ultimi fenomeni tra Sicilia e Calabria, in rapido esaurimento. Le temperature torneranno a salire al Nord, mentre resteranno più contenute al Sud.

La svolta definitiva arriverà venerdì 24 aprile, quando l’alta pressione si rafforzerà su tutta la Penisola, portando condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori fino a 27 gradi al Nord e clima decisamente più mite anche al Centro.

Lo scenario positivo proseguirà nel fine settimana. Sabato 25 aprile si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale. Domenica 26 aprile conferma il trend, con qualche velatura al Nordovest e sulle isole, ma senza fenomeni rilevanti.

Uno sguardo all’inizio della settimana successiva segnala un possibile ritorno di nubi sparse soprattutto al Nord e in parte al Sud tirrenico nella giornata di lunedì 27 aprile, con locali piogge deboli sulla Calabria. Tuttavia, il quadro generale resterà improntato a una certa stabilità, con ampie schiarite e temperature nel complesso gradevoli.

Una tendenza che segna il passaggio da una fase più incerta a condizioni tipicamente primaverili, con un ritorno diffuso del bel tempo su tutta la Penisola.