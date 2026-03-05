Meteo Italia, weekend con piogge e schiarite: ecco dove cambierà davvero

Tra anticiclone e correnti instabili, l’Italia vivrà giorni di tempo variabile con piogge su isole e Appennino, mentre il Nord resterà più stabile.

L’evoluzione meteo sull’Italia nei prossimi giorni sarà caratterizzata da una situazione atmosferica piuttosto dinamica, con disturbi concentrati sulle isole maggiori e sulle zone interne del Centro-Sud, mentre su gran parte del Nord e su alcune aree centrali il tempo resterà più stabile e soleggiato.

Per la giornata di venerdì 6 marzo, il quadro meteorologico vedrà qualche pioggia tra Sardegna e Sicilia, mentre sul resto della Penisola prevarranno condizioni più tranquille. Al Nord il cielo sarà in gran parte soleggiato ma velato, con la presenza di foschie dense e banchi di nebbia al mattino sulla Pianura Padana, in particolare nei settori orientali, fenomeni destinati a dissolversi con il passare delle ore. Possibili addensamenti più compatti al mattino sulle Alpi occidentali e nella zona dell’Imperiese. Le temperature rimarranno sostanzialmente stabili, con valori massimi compresi tra 13 e 17 gradi.

Al Centro Italia sono previste nubi sparse alternate a schiarite, anche ampie sulle regioni tirreniche, mentre lungo il versante adriatico si potranno osservare maggiori addensamenti nelle prime ore della giornata. Anche qui le temperature resteranno senza variazioni rilevanti, con valori massimi tra 13 e 16 gradi.

Al Sud, invece, il tempo sarà più instabile soprattutto su Sardegna e Sicilia, dove non si escludono piogge deboli o locali rovesci. Sulle altre regioni meridionali si alterneranno nubi e momenti di sole, con temperature comprese tra 13 e 17 gradi.

La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di sabato 7 marzo. Al Nord si prevede una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche residua foschia o nebbia mattutina sulla Val Padana. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra 15 e 19 gradi.

Anche al Centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo qualche nuvola bassa lungo le coste adriatiche nelle prime ore del mattino. I valori termici saranno in lieve rialzo, con massime tra 16 e 20 gradi.

Al Sud e sulle isole maggiori la giornata inizierà con qualche residuo fenomeno tra Sardegna e Sicilia, destinato però ad attenuarsi nel corso della giornata. Altrove prevarrà il sole, anche se non mancherà una certa variabilità nelle zone interne. Le temperature saliranno leggermente con valori compresi tra 15 e 19 gradi.

Per domenica 8 marzo il tempo tornerà a mostrare una maggiore variabilità, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Al Nord prevarranno condizioni in gran parte soleggiate, pur con la presenza di foschie e nebbie al mattino nelle pianure. In serata è previsto un aumento della nuvolosità sul Nord-Ovest. Le temperature subiranno una lieve diminuzione, con massime tra 13 e 16 gradi.

Al Centro si prevedono nubi irregolari sulle regioni tirreniche e lungo l’Appennino, dove nel pomeriggio potranno verificarsi piovaschi sparsi, mentre altrove il tempo resterà più asciutto. Anche qui i valori massimi saranno compresi tra 13 e 16 gradi.

Al Sud e sulle isole maggiori il cielo si presenterà variabile, con la possibilità di rovesci pomeridiani nelle zone interne, mentre sulla Sicilia il tempo dovrebbe risultare più stabile. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie, con massime tra 14 e 18 gradi.

Guardando alla tendenza per l’inizio della prossima settimana, lunedì 9 marzo potrebbe vedere una maggiore nuvolosità sul Nord-Ovest, con piogge deboli soprattutto sulla Liguria e sulle Alpi, mentre il resto del Nord sarà interessato da schiarite alternate a nubi. Al Centro il tempo sarà variabile con nuvolosità sulla dorsale appenninica e possibili deboli precipitazioni, mentre sull’Appennino abruzzese non si esclude anche qualche nevicata sul Gran Sasso.

Al Sud il quadro resterà instabile in particolare lungo la dorsale calabrese e campana, dove potranno verificarsi piogge anche moderate, mentre sulle isole maggiori il cielo sarà spesso coperto con precipitazioni deboli.

La giornata di martedì 10 marzo potrebbe confermare una fase ancora variabile, con piogge sulla riviera ligure e sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del Nord si alterneranno nubi e schiarite. Al Centro sono attese precipitazioni deboli lungo l’Appennino, con possibili nevicate sui rilievi più alti, mentre al Sud non si escludono piogge più consistenti in Calabria.

Per mercoledì 11 marzo i modelli indicano un graduale miglioramento, con ampie schiarite su gran parte del Paese, pur con qualche pioggia residua sulle Alpi e sui rilievi appenninici e una certa variabilità sul Sud Italia.

Si tratta comunque di una tendenza meteorologica che potrebbe subire modifiche nei prossimi aggiornamenti, ma che conferma una settimana caratterizzata da alternanza tra fasi stabili e brevi disturbi atmosferici, soprattutto nelle regioni meridionali e nelle aree interne della Penisola.