Meteo, NATALE IN BILICO tra ALTA PRESSIONE e possibili infiltrazioni fredde

Meteo del Natale, aggiornamento: Un nuovo elemento entra a far parte delle possibilità per il tempo della Santa festività e sembra scalzare quello che nel corso dei giorni è diventato sempre meno probabile, ovvero l'influenza dell'Atlantico.

Dalle ultime analisi matematiche perde sempre più importanza la depressione d'Islanda in favore di una maggiore presenza anticiclonica sull'Europa centro occidentale con qualche elemento di disturbo.

Quella che ad oggi si prospetta per il Natale sembra essere la prosecuzione più naturale del tempo che avremo alla fine dalla settimana in corso. Parliamo della saccatura in approfondimento sull'Italia che tra la giornata di venerdì e quella di sabato porterà maltempo e nevicate abbondanti sulle Alpi. L'evoluzione di questa saccatura verso levante potrebbe portare alla formazione di una depressione piuttosto tenace sull'Europa orientale, una depressione in grado di richiamare correnti più fredde in moto retrogrado verso ovest.

l'Italia si troverebbe così in bilico tra l'influenza anticiclonica a ovest e le infiltrazioni più fredde da est proprio in corrispondenza del Natale e di Santo Stefano.

Una nuova insidia che tuttavia rappresenta una possibilità a tutt'oggi ancora piuttosto debole rispetto a quella dell'alta pressione.

Ricapitolando, l'Atlantico sembra sconfitto rispetto all'alta pressione mentre le infiltrazioni più fredde da est rappresentano una possibilità minore ancora tutta la valutare nel corso dei prossimi aggiornamenti.