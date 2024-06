Meteo: Ondata di Calore dal Sahara con Picchi di 40°C anche di Notte, Bollino Rosso

Un'ondata di aria calda proveniente dal Sahara sta portando temperature estreme nel Mediterraneo centrale, inclusa l'Italia. Da mercoledì a venerdì, il caldo sarà intenso con picchi che raggiungeranno i 44°C nelle zone interne della Sardegna e i 39°C a Roma.

Le Previsioni L'aria calda interesserà il Mediterraneo centrale, provocando tempo stabile e soleggiato con un significativo aumento delle temperature. I giorni più critici saranno mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, con temperature che potranno toccare i 41°C in Sardegna e Puglia, e i 40°C in Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Anche le città come Roma, Firenze e Bari saranno colpite dal caldo estremo.

L'Umidità e il Disagio Fisico L'elevata umidità accentuerà il disagio fisico, soprattutto nelle zone del basso e medio Tirreno, il medio Adriatico e la Pianura Padana. Le condizioni microclimatiche locali, come la vicinanza a fiumi o laghi, influenzeranno ulteriormente la temperatura percepita.

Le Città da Bollino Rosso Mercoledì 19 giugno, Firenze, Roma, Bari e Palermo saranno le città più colpite, con bollino rosso. Giovedì 20 giugno, l'allerta si estenderà a Bologna, Bolzano, Genova, Firenze, Roma, Pescara, Perugia, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo, con condizioni afose anche a Milano e Venezia. Venerdì 21 giugno, le città sotto bollino rosso includeranno ancora Firenze, Roma, Pescara, Perugia, Bari, Cagliari e Palermo.

Caldo Anomalo anche di Notte Il caldo non darà tregua nemmeno di notte, con temperature che si manterranno intorno ai 28-30°C fino a mezzanotte in città come Bologna, Firenze, Roma e Bari. Anche le zone montane non saranno risparmiate: nelle Alpi centro-orientali a 1000 metri di altitudine le temperature potranno superare i 24-26°C, mentre sull'Appennino centrale e nelle montagne del Sud si toccheranno punte di 30-34°C.

Quando si Tornerà a Respirare Da venerdì, l'anticiclone sahariano inizierà a sgonfiarsi, portando aria più fresca dall'Atlantico e temporali nelle regioni settentrionali. Sabato si prevedono primi cali termici anche al Centro, mentre al Sud le temperature resteranno ancora elevate. Domenica, il calo termico si estenderà anche al Sud, consentendo un po' di sollievo.

Preparatevi dunque a fronteggiare un'ondata di caldo senza precedenti, prendendo le dovute precauzioni per proteggervi dal calore e dall'umidità.