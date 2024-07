Meteo: Ondata di Calore e Allerta per Nubifragi e Tornado in Italia

Le Previsioni Annunciano Cambiamenti Drastici nel Clima del Nord Italia

In Italia, l'ondata di caldo estivo non accenna a diminuire e il Ministero della Salute ha emesso un bollettino di allerta rossa per 13 città, tra cui Bologna, Bolzano, Firenze, Roma e Torino. Tuttavia, i prossimi giorni porteranno un drastico cambiamento climatico, con possibili nubifragi e tornado previsti soprattutto nel Nord Italia, in particolare in Veneto ed Emilia-Romagna.

Il Passaggio dell'Anticiclone Africano

L'alta pressione di origine africana, responsabile delle attuali temperature torride, sta per essere sostituita da una perturbazione atlantica che si prevede interesserà il Nord Italia a partire da venerdì. Questo cambiamento porterà aria fredda in quota e condizioni favorevoli allo sviluppo di forti temporali. Secondo il meteorologo Torrigiani, ci sono le condizioni ideali per la formazione di celle temporalesche non solo sulle Alpi, ma anche sulla Pianura Padana e sugli Appennini centro-settentrionali.

Rischio Fenomeni Estremi

Il meteorologo del Consorzio Lamma-CNR prevede che già da mercoledì e giovedì potrebbero verificarsi temporali localizzati sull'arco alpino, che raramente potranno estendersi fino in pianura. Tuttavia, venerdì si potrebbero registrare fenomeni estremi come tornado e nubifragi, una conseguenza del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.

Divisione Climatica in Italia

Mentre il Nord si prepara a fenomeni meteorologici estremi, il resto dell'Italia continua a sperimentare temperature elevate a causa dell'anticiclone africano. Si registrano punte di 40 gradi in città come Roma, Firenze, Taranto e nelle zone interne della Sardegna. L'aria calda proveniente dal Sahara, attraversando il Mar Mediterraneo, si carica di umidità, rendendo il clima afoso, soprattutto di notte, con molte città che sperimentano notti tropicali, in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C.

Allerta e Consigli per Affrontare il Caldo

L'allerta caldo è in aumento, con un incremento delle città da bollino rosso. Martedì 30 luglio, le città interessate saranno 13, mentre mercoledì si aggiungerà anche Viterbo. Il Ministero della Salute consiglia di evitare l'esposizione al sole tra le 11 e le 18, utilizzare correttamente i condizionatori, seguire una dieta leggera, bere molti liquidi e indossare abiti chiari e leggeri per proteggersi dal calore eccessivo.

Con l’arrivo di questa perturbazione, la situazione meteo italiana mostra un’estrema variabilità, mettendo in evidenza le sfide poste dai cambiamenti climatici in corso. È essenziale seguire gli aggiornamenti meteorologici e adottare misure precauzionali per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione.