Meteo Ottobre 2023: Temperature Estive in Arrivo, Massime Oltre i 30°C

Si prevede un inizio di ottobre senza precedenti dal punto di vista delle temperature, con massime che raggiungeranno valori estivi anche superiori ai 30°C. Una situazione meteorologica sorprendente che porterà un caldo anomalo in gran parte del Paese.

Già a metà mattinata, le temperature nelle regioni centrali tirreniche e nella maggior parte del Nord erano ben al di sopra dei 27/28°C, e nel primo pomeriggio si sono addirittura toccati i 30°C in diverse zone. Questa situazione estiva è destinata ad aumentare nel corso del weekend, quando l'anticiclone africano intensificherà il suo influsso sul comparto centro-occidentale europeo.

L'inizio di ottobre si prospetta davvero insolito, con massime che potrebbero essere superiori di 6/8°C rispetto alle medie stagionali. Si tratta di un'autentica "ottobrata" fuori dal comune. Vediamo quali saranno le zone più calde nei prossimi giorni:

VENERDÌ: poche variazioni rispetto ai giorni precedenti, con temperature superiori alla media in Sardegna, al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in parte del Sud. Solo il Medio Adriatico, la Calabria e la Sicilia si manterranno nella media.

SABATO: si prevede un lieve ulteriore aumento delle temperature, con valori massimi che potranno superare i 30°C nelle pianure del Nord. Anche in questo caso, il caldo rimarrà nella norma per il periodo in Sicilia e Calabria.

DOMENICA: con l'arrivo del mese di ottobre, si registrerà un ulteriore rialzo termico, coinvolgendo l'intero Paese. Le temperature saranno superiori alla media, con valori fino a 5/7°C sopra le medie stagionali al Nord e in Toscana. Una giornata dall'atmosfera estiva.

LUNEDÌ: le temperature cambieranno poco, ad eccezione di un possibile ulteriore aumento in Sardegna, mentre le regioni centro-settentrionali rimarranno caratterizzate da valori fortemente anomali.

MARTEDÌ: si prevede un possibile ulteriore aumento termico, che coinvolgerà il Centro e parte del Sud, con valori fortemente superiori alla media quasi ovunque.

Si tratta di un'incredibile ondata di calore che trasformerà l'inizio di ottobre in un periodo estivo. I cittadini sono invitati a prendere le dovute precauzioni per affrontare queste temperature insolitamente alte per la stagione.