Meteo Pasqua, cambia tutto: freddo e piogge sull’Italia, ecco cosa aspettarsi davvero

Fine marzo instabile con aria fredda dal Nord Europa, precipitazioni frequenti e temperature sotto media: Settimana Santa incerta e influenzata da dinamiche atmosferiche variabili

Le più recenti elaborazioni dei modelli indicano una fase meteorologica dinamica per l’Europa meridionale e l’Italia, con un finale di marzo caratterizzato da instabilità diffusa e valori termici spesso inferiori alla media stagionale. Il Mediterraneo si conferma esposto a ripetuti ingressi di aria fredda dal Nord Europa, inseriti in una circolazione ondulata che favorisce il passaggio di più perturbazioni.

In questo contesto, l’Italia e i Balcani si troveranno frequentemente coinvolti in una vasta saccatura depressionaria, con precipitazioni anche superiori alla norma, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Non mancheranno episodi nevosi sui rilievi, con una quota neve variabile legata all’intensità delle masse d’aria fredda in ingresso, elemento che resta ancora da definire con precisione.

Il raffreddamento interesserà anche le aree a nord delle Alpi, dove, dopo settimane insolitamente miti, potrebbero tornare condizioni favorevoli a gelate tardive, con possibili ripercussioni sulle coltivazioni già in fase avanzata tra germogli e fioriture.

Guardando alla Settimana Santa, al momento non emergono segnali di una stabilizzazione duratura. L’area mediterranea dovrebbe restare ai margini dell’alta pressione, senza una protezione anticiclonica solida, favorendo così condizioni variabili e a tratti instabili. Le precipitazioni potrebbero risultare ancora frequenti, soprattutto al Centro-Sud, accompagnate da temperature generalmente contenute.

Entrando nel dettaglio delle proiezioni, tra il 29 marzo e i primi giorni di aprile si alterneranno fasi di maltempo e brevi schiarite. Al Nord si prevedono momenti più stabili, ma con possibili nevicate sulle Alpi, mentre al Centro e al Sud saranno più frequenti piogge e rovesci, con fenomeni anche moderati lungo le dorsali appenniniche. Sull’Adriatico e sulle zone interne si potranno registrare ulteriori episodi nevosi in quota, come sul Gran Sasso.

Nel complesso, lo scenario più probabile resta quello di una primavera ancora instabile, con difficoltà dell’anticiclone a imporsi in modo duraturo. Tuttavia, trattandosi di tendenze a medio-lungo termine, sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti per definire con maggiore precisione l’evoluzione meteo in vista delle festività pasquali.