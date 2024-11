Meteo: Piogge e temporali in aumento, instabilità in tutta Italia. Ecco dove colpirà

Un inizio di settimana turbolento con l’anticiclone in indebolimento, che lascia spazio a un’intensificazione delle piogge e dei temporali, specialmente nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori. La situazione meteo cambia radicalmente rispetto ai giorni scorsi, con il ritorno dell'instabilità in tutta Italia. Mentre al Nord e al Centro il tempo rimarrà generalmente stabile, il Sud e le isole maggiori vedranno un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge abbondanti e temporali.

L'anticiclone che ha dominato gran parte dell'Europa negli ultimi giorni sta perdendo forza. Questo sta determinando una graduale instabilità sulle regioni meridionali del Paese, che da giorni stanno affrontando condizioni meteo difficili, con piogge persistenti e anche fenomeni temporaleschi di forte intensità. In particolare, la Sicilia orientale sta subendo intensi rovesci, con accumuli pluviometrici che superano i 50 mm, soprattutto nelle zone del Catanese. Questa situazione è causata da un flusso di correnti orientali che da giorni alimenta aree di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, aumentando il rischio di fenomeni temporaleschi.

Le prossime ore vedranno l’instabilità estendersi anche ad altre zone del Sud peninsulare, con una previsione di piogge intermittenti, mentre il resto d’Italia rimarrà protetto dal vecchio anticiclone, che manterrà condizioni di stabilità su gran parte del Paese, concentrandosi sull'Europa nord-occidentale.

Meteo in dettaglio per le prossime ore: Al Nord, tempo stabile con ampie schiarite e una graduale attenuazione di foschie e nebbie sulla Val Padana centro-occidentale. Al Centro, ampie velature sul versante tirrenico, ma con cielo più nuvoloso in serata sulla costa dell'Abruzzo, dove sono attesi brevi rovesci. Le regioni adriatiche vedranno nuvolosità sparsa, con qualche pioggia debole sul versante abruzzese. Al Sud, cielo sereno o poco nuvoloso su Campania e alta Calabria tirrenica, mentre il resto del Sud peninsulare vedrà variabilità e deboli piogge, in particolare su Puglia e Calabria centro-meridionale. In Sicilia, il tempo sarà decisamente più instabile, con temporali che interesseranno prima la parte ionica, per poi estendersi a Palermo e Trapani nel corso della giornata. Infine, la Sardegna non sarà risparmiata: la zona sud-occidentale dell’isola sarà colpita da piogge anche di forte intensità, con temporali soprattutto sulle aree tirreniche.

La settimana si preannuncia quindi turbolenta, con piogge e temporali che potrebbero continuare a colpire il Sud, le isole e alcune zone del Centro, mentre al Nord il tempo si manterrà stabile, con alcune foschie mattutine. L'anticiclone non è ancora del tutto abbandonato, ma il suo indebolimento lascia spazio all'instabilità che porterà giorni di meteo variabile in gran parte del Paese.