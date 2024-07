Meteo: Sabato di Sole e Caldo, Ma Arrivano i Primi Temporali al Nord

L'anticiclone che domina il Mediterraneo centrale garantirà una giornata di sabato prevalentemente soleggiata e calda su gran parte d'Italia. Tuttavia, temporali inizieranno a colpire le Alpi, portando cambiamenti nel Nord del Paese.

Situazione

L'anticiclone favorirà condizioni stabili e serene su gran parte del territorio italiano. L'afflusso di correnti calde dal Nord Africa farà aumentare le temperature, in particolare al Sud, dove si potranno raggiungere picchi di 35/37°C. Al Nord, invece, una perturbazione in arrivo dall'Atlantico indebolirà il margine settentrionale dell'anticiclone, provocando un peggioramento del tempo sulle Alpi occidentali, con estensione dei fenomeni alle Alpi centro-orientali e localmente alla Val Padana occidentale. Piogge e temporali, sebbene di minore intensità rispetto alla settimana scorsa, colpiranno nuovamente le zone alpine, in particolare Piemonte e Valle d'Aosta, con possibili criticità idro-geologiche su terreni ancora fragili.

Previsioni per Oggi