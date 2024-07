Meteo: Settimana di Piogge e Temporali, Temperature in Calo. Estate in Pausa

La nuova settimana porterà una pausa estiva con piogge e forti temporali, accompagnati da un generale calo delle temperature che coinvolgerà anche il Sud Italia. Un flusso di correnti umide sudoccidentali attraverserà l'Europa centrale e il Nord Italia, abbassandosi di latitudine e estendendo l'instabilità prima alle regioni centrali e successivamente a quelle meridionali.

Lunedì: Temporali su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna

Lunedì un nuovo fronte raggiungerà Lombardia e Triveneto, portando rovesci e temporali anche intensi, che si estenderanno entro sera all'Emilia Romagna e al basso Piemonte. In serata, peggioramenti colpiranno anche parte delle regioni centrali, in particolare il versante adriatico, con piogge che si spingeranno fino alla bassa Toscana, alto Lazio e nord della Sardegna. Il Sud manterrà condizioni stabili e soleggiate. Le temperature al Centro-Nord scenderanno con massime tra 26 e 30°C in Val Padana, mentre il caldo persisterà al Centro e Sud, con punte fino a 38/40°C su Materano, Tavoliere e Sicilia orientale.

Martedì: Miglioramenti al Nord, Peggioramenti al Sud

Martedì il fronte lascerà le regioni settentrionali, dove tornerà il bel tempo con clima gradevole e massime sui 26/28°C. Al Centro rimarrà una residua instabilità sul versante adriatico, ma con tendenza a miglioramento, mentre il lato tirrenico vedrà ampie schiarite fin dal mattino. Al Sud, invece, si attende un peggioramento con piogge e temporali, in particolare sulle regioni adriatiche. Le temperature caleranno ulteriormente su tutta Italia, con valori fino a 25°C al Nord, 28/30°C al Centro e non oltre i 34/36°C al Sud.

Mercoledì: Nuovo Fronte di Maltempo e Ulteriore Calo Termico

Mercoledì un nuovo fronte dovrebbe raggiungere il Nord Italia, portando piogge e temporali, estendendosi a parte delle regioni centro-meridionali, con un ulteriore generale calo delle temperature. Dalla seconda parte della settimana si prevede un possibile recupero dell'anticiclone sulle latitudini mediterranee, che potrebbe stabilizzare il tempo e far risalire le temperature verso il weekend. Tuttavia, questa tendenza è ancora incerta e soggetta a modifiche.

Per rimanere aggiornati sulle evoluzioni meteorologiche, è consigliabile seguire i bollettini meteo nei prossimi giorni.