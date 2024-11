Meteo: Tendenza Settimana, Piogge Residue al Sud e Miglioramenti in Vista

Subito una panoramica sulla settimana: residue precipitazioni al Centro-Sud in via di attenuazione, con schiarite progressivamente più ampie. Un miglioramento generale interesserà l’Italia.

Giovedì 14 novembre 2024 Nord: Al mattino, nubi sparse e locali piogge in Romagna, ma in graduale miglioramento nel pomeriggio. Altrove, cieli parzialmente nuvolosi con schiarite in aumento. Temperature stabili, massime comprese tra 11 e 14 gradi.

Centro: Prevalente serenità sull’area tirrenica, mentre l’Adriatico vedrà ancora nuvolosità compatta con piogge e rovesci destinati ad attenuarsi verso sera. Temperature stabili, con massime tra 13 e 17 gradi.

Sud: Persistono condizioni instabili su basso Adriatico e Ionio con rovesci temporaleschi, in particolare al mattino in Calabria. In Sicilia, piogge locali sul Messinese. Temperature stabili, massime tra 15 e 20 gradi.

Venerdì 15 novembre 2024 Nord: Giornata stabile e prevalentemente soleggiata con foschie mattutine lungo il Po. Qualche nube mattutina in Piemonte. Temperature in lieve calo, con massime tra 10 e 14 gradi.

Centro: Prevalente bel tempo su regioni tirreniche e Umbria, con nubi sparse senza fenomeni sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 13 e 17 gradi.

Sud: Permane un quadro instabile con piogge su Calabria, Lucania e Sicilia settentrionale, in progressiva attenuazione. Temperature in lieve calo, massime tra 14 e 19 gradi.

Sabato 16 novembre 2024 Nord: Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, con nebbie locali in Valpadana al mattino, destinate a dissolversi rapidamente. Temperature in calo, massime tra 10 e 14 gradi.

Centro: Condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, sebbene con qualche annuvolamento residuo lungo le coste adriatiche. Massime tra 13 e 15 gradi.

Sud: Si assisterà a un miglioramento con nubi sparse su Adriatico e basso Tirreno, ma senza piogge. Massime tra 15 e 20 gradi.

Previsioni per domenica 17 novembre 2024 Nord: Al Nordovest, cielo coperto con possibili piogge deboli in Liguria, nubi sparse su Piemonte e Lombardia e tempo sereno sulle Alpi centrali e occidentali. Al Nordest, schiarite ampie in Romagna e cielo sereno sulle Dolomiti.

Centro: Alternanza tra nubi e sole sui litorali tirrenici e su Roma, con piogge moderate sulle pianure e dorsale toscana. Sereno altrove.

Sud: Sereno sulle pianure campane, schiarite sulla Calabria e nubi sparse senza fenomeni sulle isole maggiori.

Tendenza per lunedì 18 novembre 2024 Nord: Al Nordovest, nubi sparse e ampie schiarite in Liguria e sulle pianure lombardo-piemontesi, cielo sereno sulle Alpi. Al Nordest, nubi irregolari senza piogge.

Centro: Nubi sparse sui litorali, con piogge moderate in Toscana. Sereno altrove.

Sud: Sereno o poco nuvoloso, salvo nubi locali in Calabria e Sicilia.

Le condizioni meteo per martedì 19 novembre 2024 prevedono un possibile ritorno di precipitazioni più intense al Nord e piogge sparse al Centro. Schiarite al Sud e sulle isole maggiori.