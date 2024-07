Meteo Weekend: Venerdì tornano piogge e temporali al Nord, anticiclone dominante al Centro-Sud

Venerdì 12 luglio, il Nord Italia si prepara a un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche mentre il Centro-Sud rimane sotto il dominio dell'anticiclone africano.

Condizioni al Nord Italia

Un significativo indebolimento del promontorio subtropicale sull'area alpina sarà provocato dalla coda di una perturbazione atlantica. Ciò favorirà l'arrivo di correnti umide e instabili dai quadranti sudoccidentali, alimentando lo sviluppo di rovesci e temporali soprattutto sulle alte pianure di Piemonte e Lombardia, oltre che su Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e i settori montuosi del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Le precipitazioni potrebbero risultare intense, con accumuli pluviometrici che potrebbero raggiungere tra i 50 e i 100 mm in 24 ore su alcune zone montane come VCO, Alpi Pennine, Lepontine, Retiche, Valtellina, Valchiavenna e Dolomiti. Non è da escludere il rischio di grandinate localizzate e nubifragi. Le basse pianure lombarde, venete e friulane, così come Emilia-Romagna e Liguria, potrebbero invece registrare fenomeni più blandi e isolati. Le temperature subiranno un calo significativo, con diminuzioni fino a 8°C nei valori massimi, soprattutto nelle aree colpite dalle precipitazioni. Durante la notte e l'alba di sabato, i rovesci si esauriranno rapidamente nel Triveneto e nella Lombardia nord-orientale, dando spazio a una domenica stabile e soleggiata su tutto il territorio.

Condizioni al Centro-Sud

L'anticiclone africano continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato al Centro e al Sud Italia, con temperature superiori alle medie climatiche. Il caldo intenso si farà sentire soprattutto sul medio-alto versante tirrenico, con solo una temporanea attenuazione tra venerdì e sabato. Le massime potranno raggiungere fino a 35-38°C nei settori interni pianeggianti, mentre lungo le coste e nei centri urbani si farà sentire l'afa generata dalle brezze. Queste condizioni estive perdureranno anche nei giorni successivi grazie al continuo afflusso di masse d'aria calda provenienti dal Nord Africa.

La giornata di domenica si preannuncia quindi calda e ben soleggiata su tutto il territorio italiano, con l'anticiclone africano che mantiene saldamente il suo dominio sulle condizioni meteorologiche del Centro e del Sud.