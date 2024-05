Meteo: Weekend della Festa della Repubblica Minacciato da Forti Temporali

Il primo weekend di giugno, che include la Festa della Repubblica, potrebbe essere segnato da forti temporali e condizioni meteorologiche instabili, secondo le previsioni dei modelli matematici. Nonostante una chiusura del canale atlantico che ha bloccato le correnti fredde provenienti dalla Groenlandia, l'Italia continuerà a essere esposta a un regime di bassa pressione proveniente dal Mar di Norvegia, mantenendo alta l'instabilità atmosferica.

Le correnti fredde in arrivo dall'Europa centro-occidentale colpiranno principalmente il Nord e parte del Centro Italia. Il peggioramento inizierà intorno a giovedì-venerdì con un deciso affondo nord-atlantico, supportato da una rimonta anticiclonica azzorriana verso le Isole Britanniche. La saccatura si stabilizzerà nel cuore dell'Europa, supportata da due minimi depressionari ancora in posizione incerta, favorendo il maltempo durante il weekend.

Le regioni settentrionali e una parte del Centro saranno le più colpite da forti temporali e nubifragi, mentre il Sud continuerà a godere di condizioni stabili e soleggiate, con temperature sopra la media stagionale.

Sebbene ci siano state alcune variazioni nelle previsioni rispetto agli aggiornamenti precedenti, l'isolamento della saccatura con una minore alimentazione fredda potrebbe comportare una circolazione instabile meno incisiva, ma comunque in grado di portare maltempo locale. Questo scenario mette a rischio le regioni settentrionali, già saturate dalle recenti piogge, per ulteriori criticità meteorologiche.

È ancora presto per confermare definitivamente questa tendenza, per cui è consigliabile seguire i prossimi aggiornamenti per valutare attentamente la situazione.