Meteo: Weekend segnalato da instabilità residua e arrivo di freddo dal Nord

Una perturbazione in transito sull'Italia porterà a un abbassamento delle temperature e fenomeni instabili.

Nel fine settimana, l'Italia si troverà a fronteggiare i residui di una perturbazione in uscita, con l’arrivo di un nuovo fronte freddo previsto a partire dal Nord. L’intenso sistema atlantico, atteso tra giovedì e venerdì, giungerà attenuato al Sud nella giornata di sabato, portando condizioni variabili. La prima parte del weekend sarà dunque caratterizzata dal transito della coda di questa perturbazione, mentre correnti più fredde provenienti dal nord Europa raggiungeranno la zona nord-orientale dell’Italia, generando i primi rovesci su Alpi e Prealpi, e successivamente anche nelle pianure settentrionali.

In particolare, per domenica, un piccolo minimo di bassa pressione si formerà nell’area balcanica, creando instabilità nelle regioni adriatiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteorologiche per il weekend:

SABATO: Al Nord, ci si aspetta un clima instabile, in particolare sul Nordest, con possibilità di piovaschi o temporali nelle zone di Trentino Alto Adige, Dolomiti venete e Friuli. Altrove il sole sarà predominante. Nel pomeriggio e in serata, alcuni rovesci potranno spingersi verso la pianura veneta, con temporali attesi durante la notte tra la bassa Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto.

Al Centro, si prevedono residui di nuvolosità al mattino tra Lazio e Abruzzo, con sporadici piovaschi, mentre nel resto della regione il cielo sarà più sereno. Durante il pomeriggio, potrebbero svilupparsi nuovi temporali isolati tra bassa Toscana, Umbria e Marche, che si attenueranno in serata.

Al Sud, si registrerà una nuvolosità irregolare, talvolta compatta, con piogge sporadiche, ma la situazione migliorerà in serata. Le temperature subiranno un abbassamento, soprattutto al Nord. I venti saranno moderati o forti da ovest, con un’intensificazione della bora sul Triestino verso la fine della giornata. I mari si presenteranno molto mossi o localmente agitati.

In conclusione, il weekend si prospetta variabile e fresco, con la necessità di tenere d'occhio l'evoluzione delle condizioni atmosferiche.