Meteo - Weekend sotto l'influenza di un vortice mediterraneo e correnti artiche, impatti sull'Italia

Previsioni meteo: un weekend segnato da instabilità, piogge e neve sulle montagne italiane, mentre l'Europa affronta un cambiamento atmosferico importante.

Maltempo in arrivo per diverse regioni italiane, con temporali, rovesci e nevicate in quota, a causa di un vortice mediterraneo e l'arrivo di aria artica dall'Europa centrale. Il mese di gennaio si conclude con un netto cambiamento delle condizioni atmosferiche in Europa. Un anticiclone in espansione dall'Atlantico verso il Regno Unito e la Scandinavia favorirà un temporaneo blocco del flusso di correnti oceaniche, consentendo l'ingresso di aria fredda artica verso il cuore e il sud del continente. In Italia, la posizione centrale rispetto al flusso di queste correnti rende difficile prevedere esattamente l'intensità degli effetti, ma si prevede una riduzione delle temperature durante il fine settimana.

Il fenomeno più rilevante è senza dubbio il vortice di bassa pressione che si sposterà dall'Africa settentrionale verso il Mediterraneo centrale, portando con sé una significativa instabilità atmosferica, in particolare tra la Sardegna e la Sicilia. Questo vortice darà origine a forti venti e diffuso maltempo, con impatti importanti su parte della Penisola. La situazione è ancora in evoluzione, ma le previsioni si concentrano sull'intensificarsi del fenomeno.

Per sabato, il vortice mediterraneo raggiungerà il suo punto più a sud, posizionandosi sulla Tunisia. Da questo punto, le Isole Maggiori, in particolare Sicilia e Sardegna, saranno le prime a essere interessate da piogge e temporali. Al Nordovest si prevedono rovesci e nevicate, in particolare sulle Alpi occidentali, con qualche nevicata anche sulla Calabria ionica. Nelle altre regioni della Penisola, le condizioni meteorologiche risulteranno più variabili, ma comunque discreti. La temperatura subirà una leggera discesa, mantenendosi comunque al di sopra della media stagionale. L'intensificarsi della ventilazione ciclonica porterà venti tesi o forti, con rotazione in senso orario.

La domenica vedrà lo spostamento del vortice verso nord, portando maltempo anche sul Sud Italia e sul medio Adriatico. Le precipitazioni interesseranno nuovamente la Sicilia, la Calabria e la Campania, con temporali localizzati e un abbassamento delle temperature che favorirà la nevicate sull'Appennino centrale, sebbene ancora a quote alte. I venti settentrionali, ancora sostenuti, saranno prevalenti, contribuendo a un ulteriore abbassamento percepito delle temperature.

Il cambiamento meteorologico, che coinvolgerà sia l'Italia che l'Europa centrale, non si limiterà a un semplice calo delle temperature, ma si estenderà in modo significativo all'andamento atmosferico del weekend, con effetti che continueranno a evolversi nelle prossime ore. Le regioni meridionali e insulari, in particolare, dovranno fare i conti con il vortice in avvicinamento, mentre il resto della Penisola vivrà una fase di variabilità con periodi di stabilità alternati a momenti di maltempo.