Meteo, allarme piogge: rischio maltempo sull’Italia nei prossimi giorni

In arrivo piogge intense al Centro-Nord, temporaneo miglioramento al Sud, ma la stabilità sarà breve: weekend di Ognissanti instabile.

Secondo le ultime previsioni meteorologiche, una circolazione ciclonica isolata tra Francia e Penisola Iberica sarà responsabile di un progressivo peggioramento del tempo in Italia nei prossimi giorni. A causa del fenomeno noto come cut-off, che separa una depressione atlantica in una goccia fredda d’alta quota, il maltempo interesserà il Centro-Nord durante il weekend, con un peggioramento che potrebbe prolungarsi anche all'inizio della prossima settimana. Piogge intense sono previste su alcune aree, mentre il Sud potrebbe vivere una situazione più stabile, ma non per molto.

Weekend di piogge intense al Nordovest e Toscana

Venerdì 25 ottobre: al Nord le piogge saranno diffuse con possibili rovesci intensi nel pomeriggio, soprattutto sul Nordovest. Al Centro, nubi e temporali soprattutto sulla Toscana, mentre sul versante adriatico la variabilità sarà maggiore con fenomeni isolati. Temperature stabili con massime tra 16 e 19°C al Nord e tra 18 e 22°C al Centro. Nel Sud, instabilità in Sardegna e tempo più stabile altrove, con temperature massime comprese tra 19 e 24°C.

Sabato 26 ottobre: il maltempo colpirà principalmente il Nordovest e parte della Lombardia, con piogge temporalesche intense. Nel resto del Nord, i fenomeni saranno meno diffusi. Al Centro, la Toscana sarà ancora sotto l'influenza di rovesci, mentre altre regioni centrali vedranno prevalere il sole. Nel Sud, il miglioramento proseguirà, con solo qualche locale piovasco in Sardegna. Le temperature massime si manterranno stabili, con un leggero aumento al Sud, dove potrebbero raggiungere i 26°C.

Domenica 27 ottobre: il maltempo si concentrerà nuovamente su Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre nelle altre regioni del Nord i fenomeni saranno più sporadici. Al Centro, la Toscana vedrà ulteriori rovesci soprattutto nella seconda parte della giornata. Nel Sud, la situazione sarà più tranquilla, con schiarite diffuse e temperature comprese tra 21 e 26°C.

Lunedì 28 ottobre e giorni successivi: migliora, ma non del tutto

La tendenza per lunedì 28 ottobre prevede un temporaneo miglioramento grazie a un aumento della pressione sull’Italia. Tuttavia, qualche residua pioggia sarà ancora possibile su parte del Centro-Nord, soprattutto al mattino. Nel complesso, il clima si stabilizzerà con nubi basse e nebbie diffuse su pianure e vallate, specialmente nelle ore più fredde. Non farà freddo: l'aria calda proveniente dal Nord Africa garantirà temperature miti diurne, con massime che potranno raggiungere i 24-25°C nelle aree più soleggiate, specie al Sud.

Weekend di Ognissanti: mitezza, ma possibile nuovo peggioramento

La prevalente stabilità che caratterizzerà la prima parte della settimana dovrebbe proseguire fino al 1° novembre, giorno di Ognissanti. Tuttavia, è prevista una nuova fase di instabilità nel weekend successivo, in particolare a partire da domenica 3 novembre. Anche se al momento le previsioni rimangono incerte, il ritorno di piogge e maltempo potrebbe interessare nuovamente gran parte del Nord e del Centro. Seguiranno aggiornamenti più dettagliati nei prossimi giorni, con modelli meteorologici più precisi.

Previsioni dettagliate per sabato 2 novembre 2024

Al Nordovest, cieli prevalentemente sereni sulle Alpi, mentre altrove si alterneranno nubi sparse e schiarite. Al Nordest, situazione variabile con nuvolosità irregolare su Veneto ed Emilia Romagna, e possibilità di qualche pioggia debole in Romagna.

Al Centro, su gran parte del versante tirrenico, come Lazio e Toscana, si prevedono cieli coperti con piogge moderate. Sull'Adriatico, le piogge saranno più deboli e concentrate sulle zone interne. Al Sud, il tempo sarà ancora variabile con schiarite sulle dorsali montuose e qualche piovasco sui litorali tirrenici.

Conclusioni

Il fine mese si preannuncia caratterizzato da una fase instabile soprattutto al Nord e in Toscana, con possibili piogge intense. Il Sud potrebbe godere di un clima più stabile e mite, sebbene un cambiamento sia atteso con l'arrivo del weekend di Ognissanti.