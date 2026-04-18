Meteo, cambia tutto da lunedì: piogge e temperature in calo netto

Dopo un weekend stabile e primaverile, correnti più fresche porteranno instabilità diffusa al Centro-Nord con rovesci, temporali e un generale ridimensionamento delle temperature

Dopo un fine settimana caratterizzato da alta pressione e clima mite, la nuova settimana si aprirà con un deciso cambio di scenario. A partire da lunedì, infatti, l’arrivo di correnti più fresche determinerà un aumento dell’instabilità, soprattutto al Centro-Nord, accompagnato da un generale calo delle temperature.

La giornata di sabato 18 aprile si presenta stabile e in prevalenza soleggiata su tutta la Penisola. Al Nord, condizioni serene con qualche modesta variabilità pomeridiana sui rilievi prealpini, senza precipitazioni. Al Centro, sole diffuso con lievi addensamenti lungo l’Appennino settentrionale. Situazione analoga al Sud, dove il tempo si mantiene asciutto e poco nuvoloso. Le temperature risultano in aumento, con valori massimi compresi tra 21 e 26°C.

Per domenica 19 aprile, il quadro resta inizialmente favorevole, ma si intravedono i primi segnali di cambiamento. Al Nord, nel corso del pomeriggio, si assisterà a un peggioramento sulle Alpi con l’arrivo di rovesci e temporali, in estensione verso la Val Padana centro-orientale, localmente anche intensi. Il Centro rimarrà in gran parte soleggiato, con qualche isolato piovasco nelle aree appenniniche. Al Sud, invece, il tempo continuerà a essere stabile e luminoso. Le temperature inizieranno a diminuire, soprattutto al Nord.

Il vero cambiamento è atteso per lunedì 20 aprile, quando l’instabilità si farà più marcata. Al Nord, condizioni variabili con fenomeni temporaleschi su Prealpi e pianure centro-orientali, mentre il Nordovest sarà più riparato. Al Centro, piogge e rovesci interesseranno soprattutto Marche e Umbria, mentre il versante tirrenico e parte dell’Abruzzo godranno di maggiori schiarite. Al Sud, il tempo resterà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con massime tra 17 e 22°C al Nord e tra 18 e 22°C al Centro.

La tendenza per martedì 21 aprile conferma una fase di variabilità diffusa. Al Nord, alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con piogge deboli su Alpi e Romagna. Al Centro, condizioni più perturbate sul versante adriatico, con piogge moderate anche su aree interne come il Gran Sasso. Al Sud, tempo generalmente più stabile ma con locali fenomeni lungo l’Adriatico e sulle aree interne.

Per mercoledì 22 aprile, si prevede un miglioramento graduale, con nubi sparse e ampie schiarite su gran parte del territorio. Residua instabilità potrà interessare alcune aree del Sud, in particolare lungo la dorsale calabra e nelle zone interne siciliane.

Infine, per giovedì 23 aprile, il quadro appare più stabile al Nord e al Centro, mentre al Sud persisteranno condizioni variabili con possibili piogge deboli tra Campania, Molise e Basilicata. Anche sulle Isole maggiori si segnala una certa instabilità, soprattutto sulla Sicilia orientale.

Nel complesso, la settimana sarà caratterizzata da un ritorno a condizioni più tipicamente primaverili, con alternanza tra sole e fenomeni, e temperature in linea con le medie stagionali dopo la fase più mite dei giorni precedenti.