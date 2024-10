Meteo: che tempo ci aspetta? Rientra il maltempo, si profila un cambio di scenario

Il termine di ottobre segna un significativo incremento della pressione atmosferica, portando una pausa dopo le intense precipitazioni che hanno interessato diverse aree del Paese. Tuttavia, con l’avvicinarsi di novembre, si prevede un cambiamento radicale nel pattern meteorologico. Le masse d'aria più fredde scenderanno da est, mentre gli anticicloni si stabilizzeranno nell'Atlantico. Di conseguenza, ci sarà un aumento della piovosità nelle regioni del Mediterraneo, in particolare al centro-sud, accompagnato da un abbassamento delle temperature.

Proiezioni per lunedì, 4 novembre 2024: Al nord ovest, ci aspettiamo cieli sereni lungo la riviera ligure e sulle Alpi centrali, mentre sulle pianure lombarde e piemontesi si alternano nuvole sparse con schiarite. Al nord est, il cielo si presenterà sereno. Nel centro Italia, lungo il versante tirrenico, le nuvole sparse offriranno ampie schiarite, mentre sull’Adriatico sarà nuvoloso con aperture localizzate, specialmente nelle zone subappenniniche. Al sud, il tempo sarà nuvoloso sulla dorsale campana con aperture, mentre in Calabria si prevedono schiarite. Le isole maggiori vedranno un cielo coperto con deboli piogge nel catanese e nuvole sparse altrove.

Proiezioni per martedì, 5 novembre 2024: Al nord ovest, cieli sereni in riviera ligure e nuvoloso con aperture sulla pianura piemontese. Al nord est, le condizioni saranno sereni. Nel centro Italia, il cielo sarà sereno tranne che sulla costa tirrenica, dove si osserveranno nuvole sparse. Al sud, tempo sereno sulle pianure e nuvoloso lungo le dorsali, con schiarite prevalenti.

Proiezioni per mercoledì, 6 novembre 2024: Al nord ovest, ci saranno cieli sereni in riviera ligure e locali aperture su Lombardia e Piemonte. In Romagna si osserveranno nuvole sparse. Al centro, il cielo sarà sereno e sull’Adriatico si prevede qualche nuvola sparsa. Al sud, i cieli rimarranno nuvolosi sulle dorsali, con schiarite sulle pianure.

Proiezioni per giovedì, 7 novembre 2024: Al nord ovest, ci saranno nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali. Al centro, lungo la costa tirrenica si prevedono nuvole sparse, mentre sull’Adriatico il cielo sarà sereno. Al sud, le condizioni rimarranno serene sulle pianure.

Proiezioni per venerdì, 8 novembre 2024: Al nord ovest, cieli sereni in riviera ligure e nuvoloso nelle altre zone. In centro Italia, sereno sui litorali e nuvole sparse altrove. Al sud, sereno sulle pianure, con qualche nuvola sparsa sulle coste adriatiche.

Proiezioni per sabato, 9 novembre 2024: Al nord ovest, sereno in riviera ligure, con nubi sparse sulle pianure e Alpi. Al centro, il tempo sarà nuvoloso con pioggia moderata sulla capitale, mentre al sud si prevede nuvoloso con piogge isolate.

Proiezioni per domenica, 10 novembre 2024: Al nord ovest, sereno in riviera ligure e nuvoloso sulle pianure. Al centro, ci saranno nuvole sparse con piogge deboli sulla dorsale. Al sud, il cielo sarà sereno sul litorale ionico e nuvoloso con piogge nel palermitano.

Proiezioni per lunedì, 11 novembre 2024: Al nord ovest, sereno sulla riviera ligure e nuvoloso sulle pianure, mentre nel resto del Paese le condizioni saranno generalmente serene. Le isole maggiori sperimenteranno condizioni variabili con piogge nel catanese.