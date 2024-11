Meteo della settimana: Piogge in arrivo al Sud, nebbie al Nord e instabilità alle Isole

Un anticiclone abbraccia gran parte dell'Europa, mentre una bassa pressione porterà piogge nel Sud Italia e nebbie al Nord fino al fine settimana.

In questi giorni, un ampio anticiclone sta dominando gran parte dell'Europa, coprendo quasi due terzi del continente, mentre una debole circolazione depressionaria si sta formando sull’Europa occidentale. Se l’anticiclone porterà un tempo stabile nelle regioni settentrionali, la depressione in arrivo favorirà piogge e rovesci, soprattutto al Sud e nelle isole maggiori. Questa situazione durerà fino alla fine della settimana, con cieli in generale stabili ma non sempre soleggiati al Nord, a causa delle nebbie e delle nubi basse che interesseranno la Val Padana, insieme a un certo livello di inquinamento atmosferico. Nel frattempo, il Sud vedrà piogge e rovesci a partire dalla Sicilia, estendendosi poi alla Sardegna e interessando anche le regioni centrali. Ecco il dettaglio delle previsioni fino al prossimo weekend.

Previsioni meteo per venerdì: Al Nord, il tempo sarà prevalentemente stabile, ma con la nebbia che persistente in particolare nella Val Padana nelle ore più fredde. Le nebbie si dissolveranno durante il giorno, ma il cielo rimarrà nuvoloso a causa di nubi basse tra l’est della Lombardia, il basso Veneto e l’Emilia Romagna. In serata, l’addensamento nuvoloso aumenterà sulla Liguria. Al Centro, la variabilità sarà più evidente, con alcune foschie e nebbie nelle ore più fredde, ma in generale il cielo si coprirà in serata, con il rischio di piogge leggere sulla costa toscana. Al Sud, il cielo sarà nuvoloso in Sicilia, con rovesci che interesseranno il settore centro-orientale. In Sardegna e nelle regioni peninsulari, la variabilità sarà accompagnata da ampie schiarite in Puglia. Le temperature rimarranno stabili.

Previsioni meteo per sabato: Al Nord, l’Alpi e le Prealpi saranno baciati dal sole, mentre altrove il cielo sarà inizialmente grigio a causa di foschie dense e nubi basse, che però tenderanno a diradarsi durante la giornata. Un’eccezione sarà la Liguria, dove le nubi persisteranno. Al Centro, il tempo sarà irregolare, con alcune piogge o rovesci in Toscana, Marche e Abruzzo, più frequenti al mattino e in attenuazione durante il pomeriggio. Al Sud, ci sarà un’alternanza di nubi sparse e schiarite nelle regioni peninsulari, con un aumento della nuvolosità sulla Puglia settentrionale, che porterà a piovaschi sul Gargano in serata. Sulle isole maggiori, l’instabilità sarà maggiore, con rovesci intensi tra il pomeriggio e la sera, specialmente sulla Sicilia centro-occidentale e nella Sardegna settentrionale. Le temperature saranno stabili.

Previsioni meteo per domenica: Al Nord, il tempo sarà stabile e soleggiato, con nebbie al mattino in Val Padana, che si dissolveranno grazie all’azione del sole. Al Centro, ci saranno ampie schiarite nelle regioni tirreniche, mentre nelle regioni adriatiche, la nuvolosità sarà più irregolare, con possibile pioviggine in Abruzzo al mattino. Al Sud, ampie schiarite sono previste sulle regioni tirreniche, ma ci sarà maggiore variabilità su quelle adriatiche e ioniche, con piovaschi intermittenti in Puglia. L’instabilità aumenterà sulle isole maggiori, con rovesci sparsi e anche temporaleschi, soprattutto sull’ovest della Sicilia e sulla Sardegna tirrenica. Le temperature potrebbero calare leggermente sulle isole maggiori.

Quindi, anche se gran parte dell’Italia rimarrà sotto un clima stabile, non mancheranno i fenomeni di instabilità soprattutto nelle isole e nel Sud, dove le piogge e i rovesci non daranno tregua fino al fine settimana.