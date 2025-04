Meteo di Aprile: Previsioni per questa settimana, sole e stabilità in arrivo!

Mercoledì 2 aprile vedrà piogge isolate al Nord, ma da giovedì 3 il tempo migliora, portando sole e stabilità su tutta Italia.

Le previsioni meteo per la settimana entrante evidenziano un iniziale peggioramento, ma anche un deciso miglioramento a partire dal giovedì. Mercoledì 2 aprile, infatti, il tempo sarà caratterizzato da nuvole e piogge deboli al Nord-Ovest, con fenomeni sporadici sulle zone interne del Centro-Sud. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con schiarite che arriveranno dall'est. Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime comprese tra 14°C e 19°C al Nord, 16°C e 21°C al Centro e 15°C e 20°C al Sud. Tuttavia, il clima risulterà ancora instabile in alcune aree, specialmente nelle zone interne meridionali, dove si potrebbero verificare rovesci intermittenti.

A partire da giovedì 3 aprile, però, si assisterà a un aumento della pressione atmosferica, con un prevalente tempo sereno e stabile su gran parte del paese. Cielo sereno o poco nuvoloso dominerà sul Nord con temperature in lieve aumento, raggiungendo massime tra 17°C e 22°C. Anche al Centro, la mattinata vedrà un sole prevalente, con solo qualche addensamento pomeridiano sulle zone interne, ma senza fenomeni significativi. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra 16°C e 21°C. Al Sud, sebbene la mattinata sarà abbastanza soleggiata, nel pomeriggio sono attesi piovaschi locali soprattutto sulle zone interne. Le temperature non subiranno grandi variazioni, oscillando tra 15°C e 20°C.

Venerdì 4 aprile, il tempo continuerà a essere stabile su tutta la penisola, con il sole che prevarrà. Tuttavia, si prevedono fenomeni sporadici all'estremo Sud, in particolare nelle aree montuose. Le temperature saranno in lieve ascesa, con massime che oscilleranno tra 18°C e 23°C al Nord, 17°C e 22°C al Centro, e 16°C e 21°C al Sud.

Guardando avanti al weekend, le previsioni per sabato 5 aprile mostrano un cielo sereno al Nord-Est e nelle zone centrali, mentre sul Sud ci saranno alcune nubi sparse, ma senza fenomeni di rilievo. Le isole maggiori potrebbero vedere qualche addensamento, ma nulla di preoccupante. La situazione meteo di domenica 6 aprile risulterà più instabile, con piogge moderate previste in alcune regioni, in particolare sulle zone costiere del Centro-Sud e sulle isole maggiori. Lunedì 7 aprile sembra presentare un miglioramento parziale, con schiarite più ampie, soprattutto al Nord, ma sempre con possibili piogge locali sul Centro-Sud.

In sintesi, la settimana si aprirà con qualche disturbo meteo, ma da giovedì si assisterà a un deciso ritorno della stabilità e del sole, con temperature che gradualmente saliranno, soprattutto al Nord e nelle regioni centrali. Il Sud, purtroppo, dovrà fare i conti con condizioni più variabili, ma senza fenomeni particolarmente intensi.