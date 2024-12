Meteo dicembre: tra gelo artico e piogge, ecco cosa aspettarci

Dalle masse d’aria fredda al miglioramento natalizio: previsione di neve, pioggia e vento per il mese di dicembre.

Tendenza meteo fino a Natale

Le previsioni per il mese di dicembre rivelano una progressiva evoluzione climatica, passando da condizioni di maltempo intenso a un graduale miglioramento verso il periodo natalizio.

9-16 dicembre

Nella prima metà del mese, masse di aria artica raggiungeranno il Mediterraneo, favorendo un calo termico significativo e la formazione di cicloni. Questo comporterà temperature sotto la media stagionale, accompagnate da piogge diffuse, venti forti e nevicate abbondanti, soprattutto in montagna e in alcune aree collinari. Si attendono eventi nevosi a quote insolite per il periodo, con accumuli significativi sulle principali catene montuose.

16-23 dicembre

Nella seconda settimana del mese si intravede un possibile aumento delle temperature, grazie all’attenuazione del flusso artico e l’arrivo di masse d’aria di origine atlantica. Questo porterà valori termici leggermente sopra la media e una diminuzione delle precipitazioni, segnando una pausa nel maltempo. Si prospetta un miglioramento su gran parte dell’Italia, con spazi di sereno alternati a passaggi nuvolosi.

23-30 dicembre

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, le proiezioni indicano un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa meridionale. Le anomalie di geopotenziale sopra la media favoriranno condizioni più stabili, con scarse probabilità di pioggia e temperature miti. Tuttavia, le previsioni a lungo termine restano soggette a variazioni.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Venerdì, 13 dicembre

Al Nord, condizioni miste: nubi sparse con schiarite prevalenti su gran parte del territorio, eccetto la Liguria dove è attesa pioggia debole. Al Centro, sereno o poco nuvoloso, specialmente su Lazio e Toscana. Al Sud, alternanza di nubi e schiarite, con piogge isolate sulla dorsale calabra.

Sabato, 14 dicembre

Giornata prevalentemente soleggiata su gran parte d’Italia. Al Nord, nubi sparse con aperture sulle Alpi centrali. Al Centro-Sud, prevale il sereno, eccetto locali nuvolosità in Calabria e Sicilia.

Domenica, 15 dicembre

Prevalente miglioramento: al Nord, nubi sparse con ampie schiarite; al Centro e al Sud, sole diffuso e solo qualche nuvola sui rilievi. Le temperature saranno in linea con la media.

Lunedì, 16 dicembre

Un leggero peggioramento interesserà la Liguria e alcune aree alpine, con deboli piogge e nevicate sulle cime. Altrove, cieli parzialmente nuvolosi.

Sguardo a metà mese: tra freddo e stabilità

Le proiezioni per il periodo fino al 18 dicembre suggeriscono condizioni miste: mentre il freddo iniziale porterà nevicate anche a bassa quota, il successivo rialzo delle temperature creerà un mix di piogge e sprazzi di sole. Il periodo natalizio potrebbe invece risultare più stabile, garantendo una tregua al maltempo e temperature più gradevoli.

Queste previsioni, seppur dettagliate, restano soggette a variazioni. Continuate a seguirci per aggiornamenti in tempo reale!