Meteo: domenica con piogge residue e ultimi temporali, ecco le regioni più esposte

Le previsioni per domenica indicano precipitazioni residue e ultimi temporali in alcune regioni italiane; ecco le aree più interessate.

La giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili su diverse zone del Paese. In particolare, si prevedono piogge residue e ultimi temporali che interesseranno specifiche regioni.

Secondo le previsioni, le aree più esposte saranno le regioni del Nord-Est, con particolare attenzione al Friuli Venezia Giulia e al Veneto, dove sono attese precipitazioni sparse. Anche l'Emilia-Romagna potrebbe vedere qualche rovescio, soprattutto nelle zone appenniniche.

Al Centro, le Marche e l'Abruzzo potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi isolati, mentre nel Lazio e in Toscana le condizioni dovrebbero mantenersi più stabili, con possibili annuvolamenti ma scarse probabilità di pioggia.

Nel Sud e sulle Isole, la situazione appare più tranquilla, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, non si escludono locali addensamenti nuvolosi sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, ma con bassa probabilità di precipitazioni significative.

Le temperature subiranno lievi variazioni, mantenendosi comunque in linea con le medie stagionali. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti locali per informazioni più dettagliate e di prestare attenzione alle eventuali allerte diramate dalle autorità competenti.

In conclusione, la giornata di domenica presenterà condizioni meteorologiche instabili in alcune regioni, mentre altre godranno di tempo più stabile. È sempre opportuno rimanere informati attraverso i canali ufficiali per affrontare al meglio le variazioni climatiche previste.