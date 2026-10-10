Meteo, domenica l’Italia resta divisa: temporali al Sud, torna il sole altrove

Il vortice di bassa pressione continuerà a condizionare soprattutto le regioni meridionali, mentre da ovest avanzerà l’alta pressione con schiarite sempre più ampie domenica.

L'Italia si prepara a una domenica dal doppio volto, con il maltempo che continuerà a interessare una parte del Paese mentre sulle regioni settentrionali e su buona parte del Centro inizieranno a farsi sentire gli effetti di un progressivo miglioramento.

Il responsabile dell'instabilità sarà ancora il vortice di bassa pressione protagonista delle ultime ore, che dopo aver determinato condizioni meteorologiche particolarmente perturbate soprattutto sulle estreme regioni meridionali continuerà a influenzare il tempo anche nella seconda parte del weekend.

Il minimo depressionario tenderà a posizionarsi tra il medio e il basso Adriatico, mantenendo condizioni favorevoli allo sviluppo di piogge, rovesci e temporali soprattutto sulle regioni maggiormente esposte alla circolazione.

Contemporaneamente, però, da ovest inizierà ad avanzare un cuneo di alta pressione. Sarà proprio questa rimonta anticiclonica a favorire un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, inizialmente più evidente sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico del Centro.

Al Nord la domenica dovrebbe trascorrere con sole prevalente su gran parte delle regioni. Qualche addensamento sarà ancora possibile durante le ore del mattino tra basso Veneto ed Emilia-Romagna, ma senza precipitazioni significative. Nel corso della giornata gli spazi soleggiati dovrebbero diventare progressivamente più estesi.

Situazione in miglioramento anche al Centro Italia, seppure con alcune differenze tra i due versanti. Sul settore adriatico potranno verificarsi ancora gli ultimi piovaschi, destinati comunque ad attenuarsi e progressivamente esaurirsi entro il pomeriggio.

Decisamente più favorevole lo scenario sulle regioni centrali tirreniche, dove il sole dovrebbe essere protagonista per buona parte della giornata grazie all'avanzamento dell'alta pressione da occidente.

Le condizioni più instabili continueranno invece a concentrarsi al Sud. In Campania il tempo dovrebbe progressivamente migliorare, con schiarite sempre più ampie e prevalenza di sole soprattutto durante il pomeriggio.

Diversa la situazione lungo il versante adriatico meridionale e sul basso Tirreno, dove la circolazione depressionaria potrà ancora determinare rovesci e temporali localmente intensi. Tra le zone maggiormente esposte figura il Salento, dove l'instabilità potrebbe risultare più persistente.

La tendenza generale sarà comunque verso un graduale miglioramento con il passare delle ore, anche se sulle estreme regioni meridionali servirà più tempo prima che il vortice perda definitivamente la propria influenza.

Sul fronte delle temperature, è previsto un lieve aumento dei valori soprattutto sulle regioni settentrionali e sulle aree tirreniche del Centro, dove le maggiori schiarite favoriranno un clima più gradevole durante le ore centrali della giornata.

Resterà invece significativa la ventilazione. Sono attesi venti sostenuti dai quadranti settentrionali, legati alla differenza di pressione tra il vortice ancora presente sull'area adriatica e l'anticiclone in avanzamento da ovest.

Le condizioni dei mari risentiranno della ventilazione, con bacini generalmente mossi o localmente molto mossi, in particolare nei settori maggiormente esposti ai venti settentrionali.

La domenica segnerà quindi una fase di transizione: tempo più stabile e soleggiato al Nord e sul medio Tirreno, ultimi fenomeni sulle regioni adriatiche centrali e una situazione ancora instabile su parte del Mezzogiorno, prima di un più deciso recupero dell'alta pressione.