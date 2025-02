Meteo: freddo e neve in arrivo, ecco le città coinvolte

Previsioni meteo dettagliate per l'Italia: pioggia, neve in collina al Nord e freddo nel weekend

Secondo le ultime previsioni meteorologiche, l'Italia si prepara a un fine settimana caratterizzato da precipitazioni, nevicate a bassa quota al Nord e un generale calo delle temperature. Giovedì 6 febbraio, il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte del Paese, con possibili banchi di nebbia al mattino nella Val Padana. Le temperature massime oscilleranno tra 8°C e 12°C al Nord, e tra 11°C e 15°C al Centro e al Sud.

Venerdì 7 febbraio, un peggioramento interesserà il Nordovest, con deboli piogge e possibili nevicate sulle Alpi fino a quote collinari. La nuvolosità aumenterà anche sulle regioni tirreniche centrali, con deboli piogge attese in Toscana entro sera. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime comprese tra 6°C e 10°C al Nord e tra 10°C e 14°C al Centro.

Sabato 8 febbraio, le precipitazioni si estenderanno dal Nordovest al Nordest, risultando più intense in Piemonte e Liguria. La neve potrebbe cadere fino a quote basse, raggiungendo localmente le pianure piemontesi. Al Centro, piogge e temporali interesseranno le regioni tirreniche e l'Umbria, con nevicate sull'Appennino. Le temperature massime saranno comprese tra 5°C e 10°C al Nord e tra 10°C e 14°C al Centro.

Domenica 9 febbraio, le nevicate si estenderanno anche all'arco alpino orientale, ma la quota neve si alzerà fino a 800-1100 metri da ovest a est. Al mattino, qualche fiocco potrebbe ancora cadere su Cuneo, per poi lasciare spazio alla pioggia. In generale, si prevede un'attenuazione dei fenomeni a partire dalle Alpi orientali.

Lunedì 10 e martedì 11 febbraio, il tempo rimarrà instabile, con ulteriori precipitazioni al Nord e al Centro. Le temperature si manterranno su valori invernali, con massime tra 5°C e 10°C al Nord e tra 10°C e 14°C al Centro. Al Sud, il tempo sarà più variabile, con possibili piogge sulle isole maggiori e temperature massime tra 11°C e 15°C.

In sintesi, l'Italia si appresta a vivere un periodo caratterizzato da freddo, piogge e nevicate a bassa quota, soprattutto al Nord. Si raccomanda di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le condizioni climatiche avverse.