Meteo, in arrivo due perturbazioni con pioggia, neve e vento burrascoso

Maltempo in tutta Italia: pioggia, venti forti e nevicate fino a bassa quota in arrivo nei prossimi giorni.

L’Italia si prepara ad affrontare un peggioramento significativo delle condizioni meteo. Tra domani e venerdì, due perturbazioni atlantiche attraverseranno la Penisola, portando piogge, calo termico e forti venti. La seconda ondata sarà accompagnata da correnti fredde di origine artico-polari, che determineranno un abbassamento drastico delle temperature e nevicate che potrebbero raggiungere quote collinari al Centro e basse al Nord.

Primo fronte perturbato: mercoledì

La giornata di mercoledì vedrà un iniziale peggioramento al Nord, con piogge sparse tra Veneto, Friuli ed Emilia Romagna al mattino e nuove precipitazioni tra pomeriggio e sera. Nevicate sono attese sulle Alpi di confine. Più soleggiato sul resto delle regioni settentrionali.

Al Centro, si prevedono rovesci e temporali, più intensi nelle zone interne tirreniche, con un miglioramento in Toscana dal tardo pomeriggio. Anche le regioni adriatiche saranno interessate da piogge, specialmente in serata.

Al Sud, il maltempo colpirà Campania, Calabria e le Isole Maggiori, con rovesci e locali temporali, mentre il resto del meridione vedrà schiarite fino al tramonto.

Le temperature saranno in aumento al Sud, mentre al Nord e lungo l’Adriatico si registreranno cali nelle minime. Venti forti, prevalentemente sud-occidentali, renderanno agitati i mari.

Seconda perturbazione: giovedì e venerdì

Giovedì inizierà con cieli sereni al Nord, ma nubi in rapido aumento porteranno piogge diffuse entro sera, più consistenti al Nordovest. La neve, favorita dalle correnti fredde, scenderà fino a quote sub-pianeggianti in Piemonte e alta Lombardia.

Al Centro, piogge e temporali interesseranno le regioni tirreniche, mentre l’Adriatico godrà di aperture più ampie. Al Sud, dopo una mattinata tranquilla, peggiorerà su Sardegna, Sicilia e regioni tirreniche entro sera.

Venerdì il maltempo persisterà con rovesci e nevicate fino a quota collinare al Centro e su parte del Nord, specie tra basso Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento graduale su molte aree, ma il freddo resterà protagonista.

Venti forti accompagneranno entrambe le perturbazioni, con raffiche burrascose che agiteranno i mari, rendendoli pericolosi per la navigazione.

Raccomandazioni

Gli esperti consigliano massima prudenza, soprattutto per chi viaggia in montagna o in zone soggette a nevicate. Il calo delle temperature e le forti raffiche di vento potrebbero creare disagi significativi.