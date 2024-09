Meteo: in arrivo piogge e temporali, nuovi peggioramenti in settimana

Una nuova perturbazione dal Nord Europa porterà maltempo soprattutto al Centro-Nord, con temporali e calo delle temperature nei giorni successivi.

L'anticiclone che ha dominato in questi giorni sembra cedere il passo, aprendo la strada a un peggioramento del meteo già dalla giornata di domenica. Una perturbazione proveniente dall'Europa occidentale porterà le prime piogge sul Nordovest e le isole maggiori. Lunedì sarà una giornata caratterizzata da precipitazioni diffuse e temporali, che colpiranno soprattutto il Nord Italia, con rovesci in spostamento da ovest a est, mentre il Centro vedrà un rapido passaggio di fenomeni da ovest verso l'Adriatico. Piogge più deboli sono attese anche al Sud, in particolare lungo il basso versante tirrenico.

Le temperature subiranno una netta flessione, con valori che scenderanno sotto i 20°C soprattutto nel Nord-Ovest, dove si avvertirà maggiormente il cambio di stagione.

Martedì, la perturbazione lascerà il nostro Paese, ma non senza conseguenze: una certa variabilità persisterà, a causa delle correnti umide provenienti da occidente che continueranno a interessare le regioni tirreniche e parte del Triveneto. Nonostante una breve fase più stabile e mite possa intervenire a metà settimana, grazie a una temporanea risalita dell'anticiclone, questo scenario non sarà duraturo.

Infatti, tra giovedì e venerdì, l'arrivo di nuovi impulsi di instabilità è atteso dalle regioni del Nord Europa, favoriti dalla vasta bassa pressione che staziona tra le isole britanniche e la Scandinavia. Questo sistema potrebbe coinvolgere nuovamente il Nord Italia e parte del versante tirrenico, portando nuovi temporali e ulteriori abbassamenti delle temperature.

Le previsioni per la prossima settimana delineano quindi una situazione di maltempo intermittente, con brevi fasi di miglioramento alternate a nuove perturbazioni. Tuttavia, trattandosi di una tendenza a medio termine, la situazione potrebbe subire variazioni: si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo nei prossimi giorni per restare informati sulle eventuali evoluzioni.

L'Italia sembra dunque prepararsi a una settimana in cui l'autunno mostrerà i suoi tratti più caratteristici, con piogge e temporali diffusi su gran parte del territorio. Restano da definire i dettagli sull'intensità dei fenomeni, che potrebbero essere più marcati nelle regioni settentrionali e tirreniche.