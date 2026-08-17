Meteo, nuova raffica di forti temporali: grandine e nubifragi in arrivo

Dopo i fenomeni della notte una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia nelle prossime ore: temporali intensi al Nord e Centro, possibili grandinate e forti raffiche.

Non è ancora terminata la fase di maltempo che nelle ultime ore ha interessato soprattutto le regioni settentrionali. Dopo i numerosi temporali sviluppatisi tra la serata di domenica e la notte, un secondo fronte si sta rapidamente avvicinando all’arco alpino e potrebbe determinare una nuova intensificazione dei fenomeni nel corso della giornata.

I primi rovesci si erano formati nel pomeriggio di ieri sulle Alpi, per poi spostarsi progressivamente verso le pianure. Le precipitazioni hanno interessato prevalentemente le zone situate a nord del Po, assumendo localmente forte intensità e caratteristiche da nubifragio.

Tra le regioni maggiormente coinvolte c’è stata la Lombardia, dove nel Bergamasco gli accumuli pluviometrici hanno superato localmente i 50 millimetri. Dopo il passaggio della fase più intensa, nelle prime ore della giornata la situazione è progressivamente migliorata, con gli ultimi rovesci concentrati tra Veneto e Friuli.

La tregua, tuttavia, potrebbe essere soltanto temporanea. Un secondo fronte è infatti in rapido avvicinamento alle Alpi ed è preceduto da correnti umide provenienti dai quadranti sud-occidentali. Una configurazione che nelle prossime ore favorirà la formazione di nuovi temporali, localmente anche molto intensi, su parte del Nord e successivamente sulle regioni del Centro Italia.

Per la giornata di lunedì, al Nord sono previsti inizialmente rovesci sulla Liguria orientale, mentre fenomeni residui potranno ancora interessare il basso Veneto e il Friuli. Sul resto delle regioni settentrionali prevarrà invece una maggiore variabilità.

La situazione dovrebbe cambiare nuovamente nel corso del pomeriggio, quando l’attività temporalesca tornerà a intensificarsi sulle Alpi. I fenomeni tenderanno quindi a raggiungere gradualmente anche le pianure, interessando soprattutto Lombardia e Triveneto.

Entro la serata il peggioramento dovrebbe coinvolgere anche l’Emilia-Romagna, mentre condizioni più stabili e maggiori schiarite sono attese sui settori più occidentali del Nord.

Particolare attenzione andrà riservata all’intensità dei temporali: alcune celle potrebbero infatti essere accompagnate da grandine, precipitazioni abbondanti in brevi intervalli di tempo e forti colpi di vento.

Instabilità anche sulle regioni centrali. In Toscana sono attesi temporali che, con il passare delle ore, tenderanno a estendersi verso le aree dell’Appennino e successivamente sul versante adriatico. Maggiore variabilità è invece prevista sul Lazio.

Situazione più tranquilla inizialmente al Sud, dove la mattinata dovrebbe trascorrere con condizioni prevalentemente soleggiate. Durante il pomeriggio, tuttavia, potranno svilupparsi temporali sulle zone interne appenniniche, con una successiva possibile estensione dei fenomeni verso la Puglia.

Le temperature sono previste in lieve diminuzione. I venti soffieranno moderati dai quadranti occidentali, mentre i mari risulteranno generalmente mossi. Una giornata quindi ancora caratterizzata da marcata instabilità, con particolare attenzione alle ore pomeridiane e serali per il possibile sviluppo di fenomeni localmente violenti.